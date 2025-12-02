झांसी: भंडारे में विवाद के बाद युवक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान मौत

झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में भंडारे के दौरान शुरू हुआ मामूली विवाद एक 22 वर्षीय युवक की जान ले बैठा. अमानपुरा निवासी अनीश अहिरवार की मौत इलाज के दौरान हो गई. मरने से पहले उसने खुद अपने बयान में हमलावर का नाम बताया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है.

दरअसल, 28 नवंबर की शाम झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र अमानपुरा गांव में भंडारा आयोजित किया गया था. इसी कार्यक्रम में अनीश अपने दोस्तों के साथ शामिल होने गया था. लौटते समय दो किलोमीटर आगे ‘इमली’ नामक स्थान पर दोस्तों के बीच कहा-सुनी हो गई. जिसके बाद बात इतनी बढ़ी कि मामला मारपीट में बदल गया. मारपीट में अनीश गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल हालत में उसके साथी उसे घर लेकर आए. जिसके बाद परिजनों ने तुरंत उसे बंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए झांसी रेफर कर दिया गया. झांसी में दो दिन इलाज के बाद भी सुधार न होने पर परिवार उसे ग्वालियर ले गया. लेकिन 30 नवंबर की सुबह, ग्वालियर से लौटते समय बंगरा के पास रास्ते में ही अनीश की मौत हो गई.

वहीं इलाज के दौरान घायल अनीश ने अपना बयान वीडियो में दर्ज कराया था. जिसमें उसने मारपीट करने वालों का नाम बताया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है.

झांसी के टहरौली तहसील के सीओ अरुण कुमार राय ने बताया कि मृतक के पिता राम नारायण की तहरीर पर उल्दन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. तहरीर में बताया गया है कि दीपक वाल्मीकि पुत्र घना राम ने अनीश को लात-घूंसों से मारा था. जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी दीपक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

