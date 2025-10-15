पति-पत्नी के विवाद में भिड़े दोनों के घरवाले, एक दूसरे को जमकर पीटा- Video

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित कचहरी परिसर मंगलवार को जंग का अखाड़ा बन गया. यहां पति-पत्नी के विवाद में दोनों परिवार के लोग तारीख पर पहुंचे थे. लेकिन किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट शुरू हो गई. इस मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

इस घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर निवासी लइक अहमद की बेटी नीलोफर सिद्दीकी का निकाह 4 साल पूर्व मेरठ जनपद के इंचौली गांव में अफजल के साथ हुआ था. आरोप है कि तभी से अफजल और उसके परिजन अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए नीलोफर के साथ मारपीट करते थे.

यह भी पढ़ें: रेस्टोरेंट में हुआ विवाद तो कुकर और फ्राइंग पैन से किया हमला, बस्ती में मारपीट का Video वायरल

जिसके चलते कुछ समय पूर्व नीलोफर मुजफ्फरनगर स्थित अपने मायके आ गई थी. जहां पर उसने अपने पति अफजल और ससुराल वालों के विरुद्ध पुलिस को शिकायत दी. जिसके बाद से यह मामला कचहरी परिसर स्थित मिडिएशन सेंटर में चल रहा है.

Advertisement

लात-घूसों से एक दूसरे को पीटा

मंगलवार दोपहर नीलोफर और अफजल दोनों अपने परिजनों के साथ मिडिएशन तारीख पर पहुंचे थे. लेकिन किसी बात को लेकर इस दौरान विवाद खड़ा हो गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे औ चलने लगे. जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. कचहरी परिसर में मारपीट की सूचना पर तुरंत स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करते हुए सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

जिसके बाद जहां अब इस मामले में पीड़िता नीलोफर अपने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सख्त-सख्त करवाई की मांग कर रही है. वहीं पुलिस भी इस मामले में अपनी आगे की अग्रिम विधि कार्रवाई करने की बात कह रही है.



---- समाप्त ----