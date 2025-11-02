UP: खेत में मिला दलित युवक का शव, हत्या की आशंका

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को एक दलित व्यक्ति का शव खेत में मिला. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. शव पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं. जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या करने के बाद शव को फेंका गया है.

पुलिस ने रविवार को बताया कि यहां एक गांव के खेत में एक दलित व्यक्ति का शव मिला है. जिस पर चाकू से वार किया गया है. मृतक की पहचान सोनू (29) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार सोनू शनिवार को एक फ़ोन कॉल आने के बाद घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा.

यह भी पढ़ें: कैंची से गोदकर युवक की निर्मम हत्या, गाजियाबाद में शराब पार्टी बनी मौत का कारण

पुलिस ने शुरू की जांच

उसका शव ककरोली थाना क्षेत्र के गढ़ी फिरोज़ाबाद गांव में एक गन्ने के खेत में मिला. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आदित्य बंसल ने बताया कि शरीर पर चाकू से वार के कई निशान थे. मौके से खून से सना एक चाकू और युवक की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हथियार जमा कराएं, लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती बरतें... मोकामा हत्याकांड के बाद एक्शन में चुनाव आयोग

मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हमलावरों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं. बंसल ने कहा कि अपराध में शामिल लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----