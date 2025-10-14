scorecardresearch
 

प्रयागराज: मदीना जाकर प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ, मुस्लिम युवक को मिली धमकी

प्रयागराज के सुफियान का मदीना से प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. उनके पिता ने इसे हिंदू-मुस्लिम एकता का उदाहरण बताया. वीडियो ने इंसानियत, भाईचारे और नेक नियत की मिसाल के रूप में चर्चा बटोरी.

सुफियान ने मदीना में प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ मांगी थी (PHOTO-Social Media)
प्रयागराज के प्रतापपुर क्षेत्र के आरापुर से एक दिल को छू लेने वाला मामला सामने आया है. मुस्लिम युवक सुफियान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह मदीना में जाकर प्रेमानंद महाराज की स्वस्थ रहने की दुआ करता नजर आया. वीडियो के वायरल होने के बाद कहा गया कि सुफियान को धमकियां दी जा रही हैं और वीडियो हटाने के लिए दबाव बनाया गया.

युवक के पिता देखते हैं प्रेमानंद महाराज का वीडियो
आजतक की टीम जब सुफियान के घर पहुंची, तो उनके पिता मोहम्मद फिरोज ने कहा कि यह हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल है. उन्होंने बताया कि प्रेमानंद महाराज को सिर्फ उनका बेटा ही नहीं बल्कि पूरा परिवार और आसपास के लोग भी पसंद करते हैं. मोहम्मद फिरोज ने लोगों से अपील की कि इस मामले में राजनीति नहीं की जाए और मजहब हमें आपस में बैर करने की शिक्षा नहीं देता.

वीडियो अब अकाउंट से हट चुका है
हालांकि सुफियान के अकाउंट से वीडियो अब हट चुका है, लेकिन इस बीच सुफियान ने खुद का नया वीडियो जारी कर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह की धमकी नहीं मिली. पहले कहा गया था कि धमकी मिली है. उन्होंने वीडियो किस वजह से हटाया इसके बारे में नहीं बताया गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सुफियान का वीडियो
लगभग 1 मिनट 21 सेकंड लंबा यह वीडियो कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. वीडियो में सुफियान हाथ में मोबाइल लिए खड़े हैं, और उनके पीछे मदीना की पवित्र मस्जिद दिखाई दे रही है.

वीडियो में सुफियान कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज हिंदुस्तान के नेक इंसान हैं और उनकी तबीयत ठीक न होने की खबर सुनकर वह मदीना से अल्लाह से उनके स्वस्थ और लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह प्रयागराज से हैं, जहां गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल मिलती है और यह शहर हमेशा प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के लिए जाना जाता है. मदीना की पवित्र जगह पर इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और धर्म के आधार पर इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके नेक इरादों और इंसानियत से होती है.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के बाद लोगों के बीच इंसानियत और भाईचारे की मिसाल के रूप में चर्चा का विषय बन गया है.

