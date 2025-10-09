scorecardresearch
 

बागपत: गर्लफ्रेंड को परेशान किया तो कर दिया दोस्त का कत्ल! SDM के भाई की पीट-पीटकर हत्या, 'कातिलों' में पुलिस वाले का बेटा भी शामिल

बागपत में पुलिस ने SDM के भाई और पूर्व गृह सचिव के भतीजे संयम की हत्या का खुलासा कर दिया. पुलिस के मुताबिक, जिस लड़की को लेकर दोस्तों में तकरार शुरू हुई थी, उसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में दोस्तों ने ही अपने साथी को पीट-पीटकर मार डाला. हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के SSI का बेटा भी शामिल है.

बागपत पुलिस की गिरफ्त में संयम के 'कातिल' (Photo- ITG)
यूपी के बागपत में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार और जलन ने एक दोस्ती को मौत में बदल दिया. मृतक संयम, जो SDM का भाई और पूर्व गृह सचिव का भतीजा था, उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर दोस्तों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने जब इस केस का खुलासा किया, तो रोमांचक कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी निकली. 

दरअसल, संयम और प्रज्ज्वल कभी एक-दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे. दोनों साथ घूमते, साथ पढ़ते और एक-दूसरे के घर तक आते-जाते थे. लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब प्रज्ज्वल की गर्लफ्रेंड से संयम की नजदीकियां बढ़ने लगीं. आरोप है संयम उसकी गर्लफ्रेंड को फोन करता था.  प्रज्ज्वल को शक था कि संयम उसकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा बात करने लगा है और उसके बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है. यही शक धीरे-धीरे जलन और गुस्से में बदल गया. प्रज्ज्वल ने कई बार संयम को चेतावनी दी, लेकिन संयम ने इसे हल्के में लिया. आखिर में दोस्तों के बीच की ये तकरार प्यार और इगो की लड़ाई बन गई. 

1 अक्टूबर की रात प्रज्ज्वल ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर संयम को मिलने बुलाया. जनता वैदिक कॉलेज के सुनसान हिस्से में चारों ने मिलकर संयम को लात-घूंसों और डंडों से बेरहमी से पीटा, जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गईं. वारदात के बाद आरोपी संयम का शव वहीं छोड़कर फरार हो गए. 

अगली सुबह 2 अक्टूबर को जब कॉलेज परिसर में मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों ने शव देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया. शव की पहचान होने के बाद मामला सीधा प्रशासनिक परिवार से जुड़ने के कारण हाई-प्रोफाइल मर्डर में बदल गया. 

पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इस केस में चौंकाने वाला पहलू सामने आया. जांच में पता चला कि वारदात में शामिल युवक आशीष दिल्ली पुलिस में तैनात एक SSI का बेटा है. पुलिस ने प्रज्ज्वल और उसके साथी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी दो आरोपियों की तलाश की जा रही है.  पुलिस की टीमें दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार दबिश दे रही हैं. 

इस मामले में प्रवीण सिंह चौहान (एएसपी, बागपत) ने बताया कि 2 अक्टूबर को हुई हत्या का खुलासा किया गया है. जांच में गर्लफ्रेंड वाला एंगल पूरी तरह से पुख्ता हुआ है. पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने कबूला कि संयम ने प्रज्ज्वल की गर्लफ्रेंड को परेशान किया था, जिससे गुस्से में उन्होंने ये कदम उठाया. 

---- समाप्त ----
