UP: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर, महिला की मौत, पति घायल

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में करनाल-मेरठ हाइवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा झिंझाना थाना क्षेत्र के केरटू गांव के पास हुआ. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और ड्राइवर की तलाश जारी है.

पुलिस की जांच में शातिर की पति की पोल खुल गई (फोटो-Gork)
उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. करनाल-मेरठ हाइवे पर शुक्रवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 40 साल की महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया.

ट्रक से टक्कर के बाद महिला की हुई मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा झिंझाना थाना क्षेत्र के केरटू गांव के पास हुआ. पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान कुसुम (40) के रूप में हुई है, जबकि घायल व्यक्ति का नाम सुमैर है. दोनों पति-पत्नी बाइक से किसी काम से जा रहे थे, तभी अचानक पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों सड़क पर गिर पड़े.

स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कुसुम को मृत घोषित कर दिया. घायल सुमैर की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.

ट्रक जब्त कर मामले की जांच में जुटी पुलिस

झिंझाना थाने के एसएचओ वीरेंद्र कसाना ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश में टीमें गठित की गई हैं.

उन्होंने बताया कि कुसुम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार को हादसे की सूचना दे दी गई है. शुरुआती जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, लेकिन पर्याप्त पुलिस गश्त नहीं होने से हादसों पर रोक नहीं लग पा रही है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
 

