इस बिजनेसमैन फैमिली में हुआ मुख्तार के छोटे बेटे का निकाह... जानिए कौन हैं उमर अंसारी की दुल्हन फातिमा?

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी का निकाह 15 नवंबर को दिल्ली में हुआ. दुल्हन फातिमा गाजीपुर की हैं और प्रसिद्ध कारोबारी मलिक मियां की नातिन हैं. 17 नवंबर को दिल्ली में भव्य रिसेप्शन हुआ, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए.

उमर अंसारी और उनकी दुल्हन फातिमा (Photo- Screengrab)
उमर अंसारी और उनकी दुल्हन फातिमा (Photo- Screengrab)

यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी का निकाह धूमधाम से संपन्न हुआ. निकाह के बाद दिल्ली में भव्य वेडिंग रिसेप्शन हुआ जिसमें कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, जिसकी तस्वीरें सोशल मिडिया पर वायरल हो रही हैं. फिलहाल, सबके मन में सवाल है कि आखिर उमर अंसारी की दुल्हनियां कौन हैं, जो मुख्तार परिवार की बहू बनी हैं. आइये जानते हैं... 

आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का निकाह 15 नवंबर 2025 को दिल्ली के अशोक लॉन में हुआ. दुल्हन फातिमा गाजीपुर के मुहम्मदाबाद की रहने वाली हैं और प्रसिद्ध कारोबारी मलिक मियां की नातिन हैं. दोनों परिवारों में पहले से सामाजिक रिश्ते रहे हैं.

निकाह के बाद 17 नवंबर को दिल्ली में भव्य रिसेप्शन रखा गया, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए. सपा मुखिया अखिलेश यादव भी नवदंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे. पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन, प्रिया सरोज, इमरान मसूद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल समेत कई नामी-गिरामी हस्तियां इस रिसेप्शन में शिरकत करने पहुंची थीं.

निकाह के दौरान उमर अपने पिता मुख्तार और मां अफशां को याद करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने स्टेज पर पत्नी फातिमा को अपने पिता की तस्वीर भी दिखाई. निकाह के खास मौके पर अफशां मौजूद नहीं थीं, क्योंकि उनके खिलाफ एक लाख रुपये का इनाम और लुकआउट नोटिस जारी है. वहीं, मुख्तार का इंतकाल हो चुका है. 

मुख्तार अंसारी की गैरमौजूदगी में उनके बड़े बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी ने अभिभावक की भूमिका निभाई. वहीं, मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी मेहमानों की अगवानी करते नजर आए. जबकि, अब्बास की पत्नी निकहत अंसारी ने कन्या पक्ष की ओर से फातिमा की देखभाल की.  

जानकारी के मुताबिक, उमर की पत्नी फातिमा प्रसिद्ध कारोबारी मलिक मियां की नातिन हैं, जिनका परिवार गाजीपुर के मुहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास 'फाटक' के पास ही रहता है. बताया जा रहा है कि दोनों (उमर और फातिमा) एक-दूसरे से पहले से परिचित थे और परिवार की सहमति के बाद यह रिश्ता तय हुआ.   

इनपुट- विनय सिंह
