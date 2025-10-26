scorecardresearch
 

मां के प्रेमी ने 8 साल की मासूम से किया रेप... नशीली गोलियां खिलाकर वारदात को देता था अंजाम

झांसी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. आठ साल की बच्ची के साथ उसकी मां के प्रेमी ने दुष्कर्म किया. पुलिस का कहना है कि आरोपी बच्ची को नशीली गोलियां देकर रेप करता था. बच्ची के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया और इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

मां के प्रेमी ने बच्ची के साथ किया रेप. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के झांसी में आठ साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है. इस वारदात को बच्ची की मां के प्रेमी ने अंजाम दिया. पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर नवाबाद थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह घटना नवाबाद थाना क्षेत्र के राजीव नगर गुड़गांव की बताई जा रही है. बच्ची के पिता ने नवाबाद थाने में दर्ज कराए गए केस में कहा है कि पत्नी करीब 8 साल पहले बेटी को लेकर अपने प्रेमी आकाश परिहार के साथ चली गई थी. दोनों राजीव नगर गुड़गांव में रहने लगे.

21 अक्टूबर को पत्नी ने फोन पर बताया कि बेटी की तबीयत खराब है. सूचना पर पिता उसी दिन बेटी को लेने गुड़गांव पहुंचा. वहां पत्नी अपने प्रेमी और बच्चों के साथ बस स्टैंड पर मिली. प्रेमी छोड़कर चला गया, जिसके बाद बच्ची का पिता अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर झांसी लौट आया. घर आने के बाद 23 अक्टूबर को 8 साल की बच्ची ने अपनी बड़ी बहन को आपबीती सुनाई.

बच्ची ने बताया कि आकाश परिहार उसे काली रंग की नशीली गोलियां खिलाता था, जिससे उसे चक्कर आते थे. इसके बाद वह उसके साथ गलत काम करता था. यह सुनकर बच्ची की बड़ी बहन ने तुरंत अपने पिता को जानकारी दी. पिता ने जब ये बात सुनी तो पैरों तले जमीन खिसक गई. बच्ची के पिता ने इस मामले को लेकर नवाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकांत गौतम ने कहा कि पीड़ित पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. बच्ची का मेडिकल महिला जिला अस्पताल में कराया गया है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपी आकाश परिहार की तलाश शुरू कर दी गई है. स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है.

TOPICS:

