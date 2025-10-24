गे पार्टनर ने किया बेटी का रेप, गुस्से में काट दिया उसका प्राइवेट पार्ट और अब खुद दे दी जान... देवरिया केस की पूरी टाइमलाइन

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां एक शख्स ने शुक्रवार फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक उस छह साल की बच्ची का पिता था जिसके साथ 21 अक्टूबर को रेप की वारदात हुई थी. इस घटना के बाद पूरा क्षेत्र सदमे में है.

एडिशनल एसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि खुखुन्दू थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगा ली है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि मृतक ने खुदकुशी से पहले मासूम बेटी से दरिंदगी करने वाले आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला किया था.

रेप पीड़िता के पिता ने की खुदकुशी

जानकारी के अनुसार, मृतक रामबाबू यादव अपने दोस्त के साथ एक किराए के मकान में रहता था. वह मजदूरी करता था जबकि उसका दोस्त आर्केस्ट्रा में काम करता था. 21 अक्टूबर की रात मृतक की छह साल की बेटी भी उसके साथ थी, जबकि पत्नी गांव पर ही रुकी थी. देर रात डेढ़ बजे बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर देखा गया कि रामबाबू अपने दोस्त की बेटी के साथ दरिंदगी कर रहा था.

Advertisement

गुस्से में मृतक ने चाकू से आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया और पुलिस को सूचना दी. आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. अस्पताल में आरोपी ने मीडिया से कहा कि वह और उसका दोस्त समलैंगिक हैं और रेप का आरोप उस पर झूठा लगाया गया है. आरोपी रामबाबू को हिरासत में लेते हुए उसे महऋषि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

बेटी से रेप की घटना के बाद से पिता अवसाद में चला गया था. पत्नी मायके चली गई थी और वह अपनी बच्ची के साथ गांव में रह रहा था. शुक्रवार को सब कुछ दिनचर्या चल रही थी दिन में लगभग 11 बजे उसका शव कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----