UP: बेटे की पबजी गेम की लत से परेशान मां ने की खुदकुशी, मंदिर के कमरे में फंदे से लटका मिला शव

झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां बेटे की पबजी गेम खेलने और टीवी देखने की लत से परेशान एक मां ने आत्महत्या कर ली. महिला का शव घर के मंदिर वाले कमरे में फंदे से लटका मिला.

मृतका की पहचान 38 वर्षीय शीला सिंह पत्नी रविन्द्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है. वह मूल रूप से चित्रकूट जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के हरदौली गांव की रहने वाली थीं. उनका परिवार झांसी की आर.एस. रेजीडेंसी कॉलोनी में रहता था. पति रविन्द्र प्रताप सिंह एचडीबी फाइनेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं. उनका 13 वर्षीय बेटा अरिहंस जय आठवीं कक्षा का छात्र है.

13 साल के बेटो को थी पबजी गेम की लत

रविन्द्र ने बताया कि बेटा ऑनलाइन पबजी गेम खेलने और टीवी देखने का आदी था. इस वजह से पत्नी शीला बेटे के भविष्य को लेकर बहुत परेशान रहती थी. वह बार-बार कहती थी कि यही हमारी पूंजी और सम्पत्ति है. रविवार रात खाना खाने के बाद सभी सो गए. रात करीब दो बजे जब रविन्द्र की नींद खुली तो उन्होंने शीला को मंदिर के कमरे में फंदे से लटका देखा.

मां ने परेशान होकर की खुदकुशी

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. रक्सा थाना प्रभारी रूपेश कुमार ने बताया कि महिला को 108 एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)



