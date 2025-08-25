scorecardresearch
 

'पापा ने मम्मी को डंडे से मारा और पंखे से लटका दिया...', मासूम ने बताई हत्या की पूरी कहानी

मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में तीन साल की बच्ची ने खुलासा किया कि उसके पिता ने मां को डंडे से पीटकर पंखे से लटका दिया. महिला निशा का शव घर में मिला. पति अरविंद ने आत्महत्या का दावा किया, लेकिन बच्ची के बयान ने हत्या की ओर इशारा किया.

मासूम बेटी ने हत्या की पूरी कहानी बताई है- (Photo: Jagat Gautam/ITG)
मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र के गांव आरीखेड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां तीन साल की मासूम साध्वी ने अपनी मां की मौत की पूरी कहानी बताई. बच्ची ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने पहले उसकी मां को डंडे से पीटा और फिर पंखे से लटका दिया.

रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि निशा नाम की महिला पंखे से लटकी हुई मिली है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के परिजनों ने पति अरविंद पर हत्या का आरोप लगाया है.

पति ने बताई झूठी कहानी
घटना की जानकारी मिलते ही एसपी क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतका की शादी पांच साल पहले हुई थी और उसका पति शराब का आदी है. घटना से पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था. पति का कहना है कि जब उसने रात में 3 बजे देखा तो पत्नी पंखे से लटकी मिली.

एसपी क्राइम सुभाष चन्द्र गंगवार ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अभी तक परिवार की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है, तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

हालांकि, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उस मासूम बच्ची का बयान है, जिसने अपने पिता पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी, साथ ही बच्ची के बयान को भी गंभीरता से लिया जाएगा.

