नर्सिंग के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, देहरादून में झरने के नीचे मिला शव

मुरादाबाद के रहने वाले एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्र देहरादून से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहा था. वह अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था. इसी दौरान वह लापता हो गया और उसका शव झरने के नीचे मिला.

मृतक बीएससी नर्सिंग का छात्र. (Photo: Screengrab)
देहरादून से एक बीएससी नर्सिंग छात्र की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. मुरादाबाद निवासी 19 वर्षीय छात्र आयुष दयाल की लाश सहसपुर क्षेत्र के एक झरने के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में मिली. परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने उसके तीन दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

13 अक्टूबर को बरामद हुआ था शव

मुरादाबाद के रहने वाले 19 वर्षीय आयुष दयाल देहरादून इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से बीएससी नर्सिंग का कोर्स रहे थे. बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर को आयुष अपने दोस्तों नितेश, अभय और विधान के साथ घूमने के लिए सहसपुर गया था. इसके बाद आयुष लापता हो गया. दोस्तों ने पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. फिर परिवार को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: दो मंगलवार, दो मौत और एक FIR... IPS पूरन कुमार के बाद ASI संदीप कुमार ने दी जान, संयोग है या साजिश?

सूचना पर परिवार के लोग देहरादून पहुंचे. जिसके बाद भद्रराज मंदिर के आसपास मौजूद इलाके में पुलिस, एसडीआरएफ और फॉरेस्ट टीम के साथ तलाशी अभियान शुरू किया गया. 13 अक्टूबर को आयुष का शव झरने के नीचे मिला. शव जिस दिशा में मिला, वह उस रास्ते के विपरीत था. जहां आयुष अपने दोस्तों के साथ गया था. इस पर परिजनों को शक हुआ और उन्होंने हत्या की आशंका जताई. 

पुलिस ने शुरू की जांच

परिजनों की शिकायत पर देहरादून पुलिस ने सहसपुर थाने में आयुष के तीन दोस्तों नितेश, अभय और विधान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने शव का पैनल पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है कि यह हादसा था या साजिशन की गई हत्या. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी.

मृतक आयुष दयाल का घर मुरादाबाद के रेलवे कॉलोनी में स्थित है. जहां उनके पिता और बड़ा भाई ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं. मृतक आयुष के पिता राकेश कुमार का कहना है कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे के साथ इतनी बड़ी हो अनहोनी हो जाएगी. 

