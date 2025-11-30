scorecardresearch
 
मुरादाबाद: रोडवेज बस और ऑटो की भीषण टक्कर से भीषण हादसा, 5 की मौत

मुरादाबाद में दिल्ली–लखनऊ हाईवे पर रोडवेज बस और ऑटो की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर जांच शुरू की है.

शादी प्रोग्राम में जा रहे थे लोग (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र के दिल्ली–लखनऊ हाईवे पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. रफतपुर अंडरपास से आगे मुंडापांडे ज़ीरो प्वाइंट के पास सामने से आ रही रोडवेज बस ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. 

ऑटो ड्राइवर माटी उर्फ संजू अपने परिवार के साथ रफतपुर कटघर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए.

हादसे में ऑटो में बैठी सभी सवारियां बुरी तरह घायल हो गईं. 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कराया गया. घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हटवाया.

कैसे हुआ हादसा?

ऑटो चालक माटी उर्फ संजू पुत्र मुन्ना सिंह, निवासी अब्दुल्लापुर, कुंदरकी के रहने वाले थे. वह अपने परिवार के साथ रफतपुर कटघर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचे, सामने से आ रही रोडवेज बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

हादसे के बाद मौके पर पहुंची कटघर पुलिस दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. हाईवे पर लगे जाम को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
 

 
