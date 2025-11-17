मुरादाबाद में अधेड़ की घिनौनी करतूत, स्कूल से लौट रही 8वीं की छात्रा से की छेड़खानी

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मनचले की ऐसी करतूत सामने आई है, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया है. दरअसल, मुगलपुरा थाना क्षेत्र में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा से अधेड़ व्यक्ति ने छेड़खानी की. उसकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई. फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी को तलाश रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही से पकड़ लिया जाएगा.
आपको बता दें कि 13 वर्षीय छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी. तभी अधेड़ उम्र के आरोपी ने उसे रोक लिया. फिर दीवार और साइकिल के बीच दबाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. उसकी ये घिनौनी करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
फुटेज में आरोपी शर्मनाक कृत्य करता साफ दिखाई दे रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है. लोगों का कहना है कि शहर में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो छात्राओं की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र के लोगों ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी का नाम इब्राहिम है. उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है. जांच-पड़ताल चल रही है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे गली से लड़की गुजर रही है. तभी साइकिल से आरोपी आता है और लड़की के साथ अश्लील हरकत करने लगता है. लड़की विरोध करती है तो भाग खड़ा होता है.