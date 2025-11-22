UP: डीजे पर डांस को लेकर विवाद के बाद युवक की हत्या, गांव में फैला तनाव

यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में 16 साल के छात्र सूरज की हत्या कर दी गई जिससे इलाके में तनाव फैल गया. हत्या की ये वारदात ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में हुई. इसके पीछे की वजह पुराना डीजे पर डांस को लेकर विवाद बताया जा रहा है.

घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो उठे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुरादाबाद हाइवे जाम करने लगे, लेकिन पुलिस और स्थानीय नेताओं ने उन्हें समझाकर स्थिति नियंत्रित की. रिंकू कश्यप ने बताया कि उनका बेटा सूरज मुस्लिम इंटर कॉलेज में पढ़ता था.

युवक की हत्या के बाद गांव में तनाव

उन्होंने कहा, 20 नवंबर को सूरज अपनी मौसी बबली के घर फरीदनगर गया था, लेकिन शाम तक घर न लौटने पर परिजन परेशान हो गए. खोजबीन के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि सूरज गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती है. जब परिवार वहां पहुंचा तो वह बेहोश था और हालत नाजुक थी. पहले उसे काशीपुर रेफर किया गया, फिर मुरादाबाद के कॉसमॉस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां रात करीब 11 बजे उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है.

डीजे पर डांस को लेकर एक साल पहले हुआ था विवाद

परिवार का दावा है कि लगभग एक साल पहले एक शादी समारोह में सूरज और गांव के कुछ युवकों के बीच डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हुआ था. उस समय गांव के प्रधान ने मामले का निपटारा करा दिया था, लेकिन विरोधी पक्ष की रंजिश खत्म नहीं हुई. परिजनों को पूरा विश्वास है कि इसी पुरानी दुश्मनी के चलते सूरज की हत्या की गई.

शुक्रवार शाम जब शव गांव पहुंचा तो परिजन और स्थानीय लोग भड़क उठे. उन्होंने मुरादाबाद हाइवे को जाम करने की कोशिश की. सूचना पर थाना प्रभारी मनोज परमार पहुंच गए और भीड़ को शांत कराया. वहीं भाजपा नेता शिवेंद्र गुप्ता ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

