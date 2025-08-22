UP: डिलीवरी के लिए मांगे ₹25 हजार, इलाज न मिलने से नवजात की मौत, अस्पताल सील

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक निजी अस्पताल की लापरवाही ने नवजात की जान ले ली. मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के महेवागंज कस्बे का है, जहां गोलदार नामक निजी अस्पताल ने कथित तौर पर पैसे न मिलने पर गर्भवती महिला को अस्पताल से बाहर कर दिया. इलाज न मिलने से महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई.

जानकारी क मुताबिक, भीरा थाना क्षेत्र के भानपुर गांव निवासी विपिन गुप्ता अपनी गर्भवती पत्नी को डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा था. परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में अस्पताल प्रबंधन ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 हजार रुपये और ऑपरेशन के लिए 12 से 25 हजार रुपये तक मांगे. परिजन करीब 8 हजार रुपये जमा भी कर चुके थे, लेकिन जैसे-जैसे रात बढ़ी, अस्पताल स्टाफ ने रकम 25 हजार रुपये तक पहुंचा दी. जब पैसे पूरे नहीं दिए गए तो महिला को स्ट्रेचर पर बाहर छोड़ दिया गया.

इसके बाद परिजन महिला को दूसरे अस्पताल ले गए, जहां ऑपरेशन तो हुआ लेकिन बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया. मृत नवजात को लेकर पिता विपिन गुप्ता और परिजन एसपी और डीएम दफ्तर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई. पिता का दर्द इतना गहरा था कि वह नवजात के शव को झूले और थैली में लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे.

बच्चे की बुआ ज्योति गुप्ता ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने रातभर गर्भवती की देखभाल नहीं की और सुबह ऑपरेशन के लिए 25 हजार रुपये की मांग कर दी. रुपये न मिलने पर डॉक्टरों ने इलाज से मना कर दिया और मरीज को बाहर कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के प्रभारी डीएम और सीडीओ अभिषेक कुमार ने एसडीएम सदर और सीएमओ को तत्काल मौके पर भेजा.

जांच के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यदि लापरवाही साबित हुई तो अस्पताल प्रबंधन और जिम्मेदार डॉक्टरों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल प्रशासन जांच कर रहा है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

प्रभारी डीएम अभिषेक कुमार ने कहा, मीटिंग के दौरान एक परिजन ने आकर जानकारी दी कि उनके बच्चे की मौत हो गई है. इस पर मैंने एसडीएम सदर और सीएमओ को तत्काल अस्पताल की जांच करने के निर्देश दिए हैं. यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

