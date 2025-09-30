scorecardresearch
 

मिशन शक्ति: गोंडा पुलिस ने दुर्गा पंडालों से लेकर मदरसों तक चलाया अभियान, 164 'शोहदों' को मिला 'रेड कार्ड'

गोंडा जिले में पुलिस ने 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक खास पहल की है. यह अभियान दुर्गा पंडालों से होते हुए मदरसों तक जा पहुंचा है. इस दौरान पुलिस ने लोगों के फीडबैक के आधार पर 164 मनचलों को 'रेड कार्ड' जारी किया है.

छात्राओं को जागरुक करती गोंडा पुलिस (Photo- ITG)
छात्राओं को जागरुक करती गोंडा पुलिस (Photo- ITG)

यूपी के अन्य जिलों की तरह ही गोंडा में भी पुलिस महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चला रही है. यह अभियान दुर्गा पंडालों से चलकर मदरसों तक पहुंच गया है.

छात्राओं और महिलाओं से मिले फीडबैक के आधार पर जिले के 300 स्थानों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है. फीडबैक से पुलिस की निगाह में आए 164 शोहदों को 'रेड कार्ड' देते हुए उनका पूरा डेटा विभाग के रजिस्टर में दर्ज किया गया है. इसके अलावा, छात्राओं के फीडबैक पर एंटी रोमियो टीम ने चार मनचलों को गिरफ्तार भी किया है. 

एसपी खुद पहुंचे दुर्गा पंडाल और मदरसे

गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने खुद दुर्गा पंडालों में जाकर महिलाओं और लड़कियों को 'मिशन शक्ति' अभियान के बारे में जानकारी दी. उन्होंने श्रद्धालुओं को फीडबैक फॉर्म भी दिए. इसी तरह, एसपी और एंटी रोमियो टीम ने शादिया अरबीक गर्ल्स इंटर कॉलेज मदरसा में भी छात्राओं को अभियान की विस्तृत जानकारी दी और फीडबैक फॉर्म बांटे. 

पुलिस ने छात्राओं से अपील की है कि वे स्कूल, कोचिंग, मार्केट या मोहल्ले में आने-जाने के दौरान होने वाली दिक्कतों को इन फॉर्म में भरें, जिससे पुलिस उचित कार्रवाई कर सके. पुलिस ने बताया कि फॉर्म भरने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाती है. त्योहार के दौरान भीड़ में अपने बीच पुलिस को पाकर लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हुआ. पूरे प्रदेश में पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है. इसे मिशन शक्ति नाम दिया गया है. 

