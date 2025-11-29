scorecardresearch
 
मिर्जापुर: सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में ट्रक ने मारी टक्कर, दो की मौत, छह की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी. इससे सगाई समारोह से लौट रहे लोगों में दो की मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत. (Photo: Representational)
UP News: मिर्जापुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिससे आसपास सनसनी फैल गई. यहां भावा बाजार क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

एजेंसी के अनुसार, हादसे के समय ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब एक दर्जन लोग सवार थे, जो सगाई समारोह से घर लौट रहे थे. घटना सुबह करीब चार बजे की है. जैसे ही ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, ट्रॉली में बैठे लोग उछलकर इधर-उधर जा गिरे. लोगों का कहना है कि टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ लोग ट्रॉली के नीचे दब गए, जबकि कई को गंभीर चोटें आईं. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी. राजगढ़ थाना प्रभारी (SHO) दया शंकर ओझा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया.

यह भी पढ़ें: चलती Fortuner में नाचते-गाते दिखे पांचों दोस्त, 150 Km/घंटे थी स्पीड, ग्वालियर के खतरनाक एक्सीडेंट का Video

SHO ओझा के मुताबिक, हादसे में 50 वर्षीय शंकर लाल और 15 साल के संदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल छह लोगों को तुरंत स्थानीय अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस का कहना है कि मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. जिस ट्रक ने टक्कर मारी, वह तेज रफ्तार में था और चालक ने संतुलन खो दिया. पुलिस कार्रवाई में जुटी है. हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है, और पीड़ित परिवारों में मातम छाया हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

