UP: मिर्जापुर में शराब के नशे में युवकों ने मस्जिद में लगाई आग, लाखों का सामान खाक, पांच गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सोमवार देर रात एक गंभीर घटना सामने आई जब चुनार थाना क्षेत्र के मोची टोला स्थित जामा मस्जिद के अंदर शराब के नशे में युवकों ने आग लगा दी. घटना रात करीब दो बजे की बताई जा रही है. आग लगते ही मस्जिद परिसर में अफरातफरी मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी.

और पढ़ें

मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक मस्जिद में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया. आग की लपटों से मस्जिद का चैनल गेट, लकड़ी का दरवाजा, लकड़ी की सीढ़ी और मस्जिद में बिछी दरियां पूरी तरह नष्ट हो गईं. साथ ही पास में बने दरी के कारखाने में भी आग फैल गई. वहां रखे बिनाई के उपकरण, ताना, ऊन और अन्य सामान जल गया. घटना में लाखों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है.

आग लगते ही मस्जिद परिसर में मची अफरातफरी

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक नशे की हालत में मस्जिद के अंदर आग लगाकर भागते दिख रहे हैं. इससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए चार थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है. मस्जिद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

Advertisement

पुलिस ने पांच युवकों को किया गिरफ्तार

चुनार के एसडीएम राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि मस्जिद के मुख्य गेट और दरी के कारखाने में आग लगाई गई है और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई की जा रही है. मिर्जापुर के एएसपी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि यह घटना शराब के नशे में की गई है. धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पांच युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जांच जारी है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है.

---- समाप्त ----