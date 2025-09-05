scorecardresearch
 

UP: रिश्ते में लगने वाली मौसी से हुआ प्यार, परिवार के विरोध पर प्रेमी जोड़े ने हाथ पकड़कर गंगा में लगाई छलांग

मिर्जापुर में प्रेमी और प्रेमिका ने परिवार के विरोध से आहत होकर शास्त्री ब्रिज से गंगा में छलांग लगा दी. प्रेमिका रिश्ते में प्रेमी की मौसी लगती थी. कूदने से पहले प्रेमी ने मां को फोन कर कहा कि जीएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ. पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से दोनों की तलाश जारी है.

प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी (File Photo: Suresh Kumar Singh/ITG)
प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी (File Photo: Suresh Kumar Singh/ITG)

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां करीबी रिश्ते में प्रेम करने वाले युवक और युवती ने परिवार के विरोध से आहत होकर गंगा में छलांग लगा दी. घटना के बाद से दोनों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है.

कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज पर मंगलवार को यह घटना हुई. युवक निखिल कुमार और युवती कृर्ति चौहान फुटपाथ पर अपना झोला, मोबाइल और कागजात रखकर हाथ पकड़कर गंगा में कूद गए. यह नजारा देख राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों तथा एसडीआरएफ की मदद से दोनों की खोजबीन शुरू कराई.

प्रेमी जोड़े ने गांगा में कूदकर दी जान

निखिल कुमार देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अघौली का रहने वाला था और गुजरात में एक निजी कंपनी में काम करता था. कुछ महीने पहले ही वह घर लौटा था. परिवार का कहना है कि निखिल ही घर का सहारा था. वहीं, कृर्ति नगर के आर्य कन्या स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा थी और धौरुपुर पोखरा की रहने वाली थी.

परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच कई वर्षों से प्रेम संबंध थे. कृर्ति रिश्ते में निखिल की दूर की मौसी लगती थी. लड़के के परिवार वाले शादी के लिए तैयार हो गए थे लेकिन लड़की का परिवार इसके खिलाफ था. विरोध और रोक-टोक से परेशान होकर दोनों ने यह कदम उठाया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

गंगा में कूदने से पहले निखिल ने अपनी मां अलका को फोन किया और कहा कि वह कृर्ति के बिना नहीं रह सकता. उसने कहा कि जीएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ. इसके बाद फोन काट दिया. मां ने रोकने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने बताया कि एसडीआरएफ की मदद से दोनों की तलाश जारी है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

