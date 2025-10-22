मेरठ में जिन मंत्री सोमेंद्र तोमर का नाम लेकर छात्रों से रगड़वाई नाक, अब उनका बयान आया सामने

यूपी के मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे के पास ऊर्जा राज्यमंत्री के कार्यालय के नीचे स्थित एक होटल में खाना खा रहे चार छात्रों के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की और उन्हें अपमानित किया. खुद को मंत्री का करीबी बताने वाले इन युवकों ने पुलिस की मौजूदगी में भी छात्रों से जबरन सड़क पर नाक रगड़वाई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. पुलिस ने मुख्य आरोपी विकुल चपराना को अरेस्ट कर लिया है. वहीं, मंत्री का बयान भी सामने आया है.

पुलिस की मौजूदगी में अपमान

मामला मेडिकल थाना क्षेत्र का है, जहां तेजगढ़ी में मंत्री के कार्यालय के नीचे स्थित एक होटल में छात्र खाना खा रहे थे. गाड़ी हटाने को लेकर उनकी कहासुनी कुछ अन्य युवकों से हो गई. विवाद बढ़ने पर दूसरे पक्ष के युवकों ने खुद को ऊर्जा राज्यमंत्री का करीबी बताकर छात्रों को धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई.

वायरल वीडियो ने खोली पोल

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन आरोपियों ने उनकी उपस्थिति की परवाह न करते हुए छात्रों को गालियां दीं और उन्हें सड़क पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया. इस अमानवीय व्यवहार ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और आरोपियों को रोकने या उन पर तत्काल कार्रवाई करने में नाकाम रही. इस व्यवहार को खुलेआम गुंडागर्दी कहा जा रहा है.

Advertisement

मुख्य आरोपी अरेस्ट

इस मामले पर एसपी सिटी आयुष विक्रम ने जानकारी दी कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो पक्षों के बीच अभद्रता होती दिख रही है. यह थाना मेडिकल का मामला है, जिसका संज्ञान पुलिस ने लिया है. जांच में पता चला कि पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस ने मुख्य अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया है.

मंत्री का बयान

इस मामले में जब उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज दिन में मेरी जानकारी में आया है लेकिन किन परिस्थितियों में किन कारण से मेरा नाम लिया गया यह पुलिस जांच कर रही है. योगी जी की सरकार है यदि किसी ने गलत किया है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करे. भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी पार्टी है उसके अंदर आस्था रखने वाले बहुत लोग हैं. किस कारण से ऐसी परिस्थिति बनी, यह जांच का विषय है, जांच के बाद में ही कुछ कहा जाएगा.

---- समाप्त ----