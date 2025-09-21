मेरठ में टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक ले उड़ा युवक... वापस ही नहीं लौटा, सामने आया वीडियो

यूपी के मेरठ में नौचंदी इलाके में अजीब मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने टेस्ट ड्राइव का बहाना बनाया और बाइक लेकर फरार हो गया. जब युवक वापस नहीं लौटा तो दुकान मालिक और आसपास के लोग हैरान रह गए. बाइक ले जाने वाला युवक सीसीटीवी में कैद हुआ है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दुकान मालिक ने मामले की शिकायत पुलिस से की है.

दरअसल, दुकान मालिक राशिद लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन में रहते हैं. वे बाइक की रिपेयरिंग और खरीद-फरोख्त का काम करते हैं. राशिद ने बताया कि एक युवक उनकी दुकान पर आया और बाइक खरीदने को लेकर बातचीत की. इस दौरान सौदा तय हुआ, जिसमें बाइक की कीमत 15,000 रुपये निर्धारित की गई.

युवक ने बाइक खरीदने की बात कही, इसको लेकर उसने टेस्ट ड्राइव की मांग की. इस पर राशिद ने जैसे ही उसे बाइक दी, युवक उसे लेकर चला गया और फिर वापस नहीं लौटा. दुकान मालिक ने काफी इंतजार किया, लेकिन युवक लौटकर नहीं आया. इसके बाद राशिद ने अपनी दुकान के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें पूरी घटना कैमरे में कैद थी. राशिद ने मामले की शिकायत पुलिस से की. पीड़ित दुकानदार ने कहा कि युवक को उसका एक जानकार दुकान तक लाया था. आरोपी का नाम आयन बताया जा रहा है.

राशिद का कहना है कि युवक को उसका एक जानकार दुकान पर लाया था, जो कि युवक का नाम आयन बता रहा है. राशिद का कहना है कि वह शिकायत लेकर चौकी पर गया था, लेकिन चौकी वालों ने कहा कि जिसके नाम बाइक है, उसे लेकर आओ. अब बाइक के मालिक को लेकर चौकी पर जाएंगे. इस मामले में सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी का कहना है कि अभी कोई जानकारी नहीं है, अगर कोई शिकायत आएगी तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

