मेरठ: छत पर खड़े होकर बारात देख रही थी युवती, हवाई फायरिंग में लगी गोली, दूल्हे समेत कई पर केस दर्ज

मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं. जब हवाई फायरिंग के दौरान एक 22 वर्षीय युवती की गोली लगने से मौत हो गई. घटना सोमवार रात श्याम नगर 20 फुटा रोड पर हुई, जहां अक्सा नाम की युवती अपने दादा यासीन के घर की छत से बारात देख रही थी.

बारात सुहैल की थी और जुलूस के गुजरते समय कई युवकों के द्वारा हवाई फायरिंग की जा रही थी. इसी दौरान अचानक चली एक गोली अक्सा के पेट में जा लगी. परिजन उसे तुरंत बागपत रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

सूचना पर सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच में पता चला कि फायरिंग साकिब नाम के युवक ने की थी. पुलिस ने उसी रात उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया.

पुलिस के अनुसार फायरिंग में शामिल अन्य युवक मौके से फरार हो गए हैं और उनकी तलाश जारी है. पीड़िता के पिता अरशद की तहरीर पर दूल्हे सुहैल, उसके भाई साकिब, उनके पिता हाजी शहनवाज और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. इलाके में इस घटना को लेकर गम और आक्रोश का माहौल है.

