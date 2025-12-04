रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा… फिर शादी करवाकर दुल्हन को साथ में ही कर दिया विदा

यूपी में मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. यह युवक मवाना का रहने वाला है, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया. इसके बाद प्रेमी के परिजनों को मौके पर बुलाया गया. कई घंटे तक चली पंचायत के बाद दोनों की शादी कराने पर सहमति बनी. अंत में दोनों की शादी करवाकर प्रेमिका को विदा कर दिया गया. इस मामले का वीडियो भी सामने आया है.

मामला मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव इकला रसूलपुर का है. इस गांव की रहने वाली एक लड़की का प्रेम प्रसंग मवाना के रहने वाले अल फहद से चल रहा था. मंगलवार को युवती के माता-पिता आंख का इलाज कराने के लिए परीक्षितगढ़ से मेरठ आए थे. इसकी जानकारी प्रेमिका ने फोन पर प्रेमी को दी. इसके बाद प्रेमी रात में अपने दोस्तों के साथ प्रेमिका के घर जा पहुंचा.

रात को आहट हुई तो पड़ोसियों ने प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ लिया और मामला खुल गया. इसी बीच प्रेमी के दोस्त वहां से भाग गए. पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी लड़की के परिजनों को दी और परिजन भी गांव वापस आ गए. युवती के परिजनों ने कानूनी कार्रवाई की बात कही. इसके बाद यह जानकारी प्रेमी के परिजनों को दी गई और वो भी मौके पर पहुंच गए. इसी के साथ अन्य रिश्तेदार भी आ गए.

दोनों के परिवार वालों और गांव के लोगों के सामने रात में ही पंचायत हुई. पंचायत में दोनों की शादी करने पर सहमति बन गई. इसके बाद रात में ही काजी को बुलाया गया और आनन-फानन में दुल्हन को सजाया गया. शादी का जोड़ा लाया गया और शादी की रस्में पूरी कराई गईं. दोनों की शादी होने के बाद प्रेमिका को विदा कर दिया गया. इस शादी की चर्चा हो रही है. लड़के पक्ष ने शादी के लिए कुछ समय मांगा था, लेकिन लड़की पक्ष ने कोई भी मोहलत देने से इनकार कर दिया. बात न मानने पर पुलिस के पास जाने की चेतावनी दी. इसके बाद दोनों पक्षों में सहमति के बाद शादी करा दी गई.

