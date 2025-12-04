scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा… फिर शादी करवाकर दुल्हन को साथ में ही कर दिया विदा

मेरठ के परीक्षितगढ़ इलाके में हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. उसी दौरान गांव के लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. युवक के परिजनों को बुलाया गया. कई घंटे पंचायत चली. फिर प्रेमी-प्रेमिका की शादी करवाकर उसे विदा कर दिया.

Advertisement
X
पंचायत के बाद प्रेमी-प्रेमिका की करवा दी शादी. (Photo; Screengrab)
पंचायत के बाद प्रेमी-प्रेमिका की करवा दी शादी. (Photo; Screengrab)

यूपी में मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. यह युवक मवाना का रहने वाला है, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया. इसके बाद प्रेमी के परिजनों को मौके पर बुलाया गया. कई घंटे तक चली पंचायत के बाद दोनों की शादी कराने पर सहमति बनी. अंत में दोनों की शादी करवाकर प्रेमिका को विदा कर दिया गया. इस मामले का वीडियो भी सामने आया है.

मामला मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव इकला रसूलपुर का है. इस गांव की रहने वाली एक लड़की का प्रेम प्रसंग मवाना के रहने वाले अल फहद से चल रहा था. मंगलवार को युवती के माता-पिता आंख का इलाज कराने के लिए परीक्षितगढ़ से मेरठ आए थे. इसकी जानकारी प्रेमिका ने फोन पर प्रेमी को दी. इसके बाद प्रेमी रात में अपने दोस्तों के साथ प्रेमिका के घर जा पहुंचा.

यह भी पढ़ें: 20 साल से बीवी का जिससे था अफेयर, 25 वीं सालगिरह पर पति ने उसी से करा दी शादी

सम्बंधित ख़बरें

पति ने पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा दी (Photo:ITG)
20 साल से बीवी का जिससे था अफेयर, 25 वीं सालगिरह पर पति ने उसी से करा दी शादी 
यह AI से बनाई गई तस्वीर है. इसका इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है.
UP: पति ने पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखा, फिर प्रेमी से करा दी शादी 
5 बच्चों की मां के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया प्रेमी तो लोगों ने करा दी शादी
5 बच्चों की मां के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया प्रेमी, लोगों ने पकड़कर पीटा, फिर करा दी शादी 
सांकेतिक तस्वीर (file photo)
निकाह के लिए दिखाई बेटी, फिर उसकी 45 साल की मां से करा दी शादी... मेरठ का अनोखा केस 
हिंदू रीति-रिवाज से हुई शादी.
शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, पिटाई के बाद ग्रामीणों ने करा दी शादी, Video 

रात को आहट हुई तो पड़ोसियों ने प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ लिया और मामला खुल गया. इसी बीच प्रेमी के दोस्त वहां से भाग गए. पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी लड़की के परिजनों को दी और परिजन भी गांव वापस आ गए. युवती के परिजनों ने कानूनी कार्रवाई की बात कही. इसके बाद यह जानकारी प्रेमी के परिजनों को दी गई और वो भी मौके पर पहुंच गए. इसी के साथ अन्य रिश्तेदार भी आ गए.

Advertisement

दोनों के परिवार वालों और गांव के लोगों के सामने रात में ही पंचायत हुई. पंचायत में दोनों की शादी करने पर सहमति बन गई. इसके बाद रात में ही काजी को बुलाया गया और आनन-फानन में दुल्हन को सजाया गया. शादी का जोड़ा लाया गया और शादी की रस्में पूरी कराई गईं. दोनों की शादी होने के बाद प्रेमिका को विदा कर दिया गया. इस शादी की चर्चा हो रही है. लड़के पक्ष ने शादी के लिए कुछ समय मांगा था, लेकिन लड़की पक्ष ने कोई भी मोहलत देने से इनकार कर दिया. बात न मानने पर पुलिस के पास जाने की चेतावनी दी. इसके बाद दोनों पक्षों में सहमति के बाद शादी करा दी गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement