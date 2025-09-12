scorecardresearch
 

Feedback

एक और 'अतुल सुभाष, ससुराल से तंग युवक ने वीडियो बनाकर दे दी जान

बेंगलुरु के अतुल सुभाष की तरह ही मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र से एक शख्स ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर जान दे दी और मौत से पहले कई वीडियो बनाए. 45 साल के जान मोहम्मद ने ससुराल पक्ष से परेशान होकर ज़हरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली. मरने से पहले उसने वीडियो बनाकर ससुराल वालों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया.

Advertisement
X
अतुल सुभाष की तरह जान मोहम्मद ने दी जान (Photo: Screengrab)
अतुल सुभाष की तरह जान मोहम्मद ने दी जान (Photo: Screengrab)

साल 2024 के आखिरी महीने दिसंबर में बेंगलुरु में रहने वाले आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष ने पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर 81 मिनट का वीडियो बनाया और फिर अपनी जान दे दी. उसने वीडियो में ससुराल वालों को अपने शव को छूने देने से भी मना किया था.

इस केस के करीब 9 महीने बाद एक बार फिर ऐसा ही मामला मेरठ से सामने आया है जहां एक शख्स अपने ससुरालवालों के फर्जी केस से तंग आकर जान दे दी. उस शख्स ने भी मरने से पहले वीडियो बनाया और अपनी मौत के लिए सास, साले और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि वो मकान पत्नी के नाम करने के लिए दबाव बना रहे थे.

मेरठ में शख्स ने दी जान

सम्बंधित ख़बरें

2018 में वाटरलू, ओंटारियो के पेरिमीटर इंस्टिट्यूट फॉर थ्योरिटिकल फिजिक्स के शोघकर्ताओं ने एक रिसर्च में मिरर इमेज यूनिवर्स की बात कही थी. (फोटो- A.I. Generated)
मेरठ का एक ऐसा गैंग जिसके रहस्य से हर कोई हैरान, नहीं मिला अब तक कोई सुराग 
ac compressor blast
मेरठ में स्वामी रामभद्राचार्य की कथा के दौरान फटा एसी का कंप्रेसर, मचा हड़कंप 
होमगार्ड ने शराब न मिलने पर ठेके पर लगाई आग 
आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Usman Chaudhary/ITG)
Video: उधार में शराब मांगी... नहीं देने पर होमगार्ड ने ठेके में लगा दी आग 
Uttar Pradesh RERA released the report (Photo: Representational)
UP RERA: रियल एस्टेट से जुड़ी शिकायतों में गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ और गाजियाबाद सबसे आगे  

दरअसल मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सुहैल गार्डन में गुरुवार को एक 45 साल के जान मोहम्मद ने ससुराल पक्ष की लगातार प्रताड़ना और दबाव से तंग आकर ज़हरीला पदार्थ खा लिया जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वो पांच बेटियों के पिता थे.

जान मोहम्मद ने मरने से पहले अपने मोबाइल से कई वीडियो बनाए, जिसमें वो रोते हुए अपने हालात बयां कर रहे हैं और अपनी मौत के लिए ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, लगभग 20 साल पहले जान मोहम्मद का निकाह मुरादनगर के जलालाबाद निवासी शहनाज से हुआ था.

Advertisement

मौत के लिए ससुरालवालों को ठहराया जिम्मेदार 

ढाई महीने पहले उनकी पत्नी शहनाज ने भी टॉयलेट क्लीनर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. इसके बाद वह मायके चली गई और पति जान मोहम्मद पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जबरन ज्वलनशील पदार्थ पिलाने जैसे गंभीर आरोप लगाकर थाने में शिकायत दर्ज करा दी. आरोप है कि समझौते के नाम पर जान मोहम्मद पर मकान शहनाज के नाम करने का दबाव डाला जा रहा था.

परेशान जान मोहम्मद ने गुरुवार सुबह सल्फर की गोली खा ली जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक के भाई आस मोहम्मद ने थाने में तहरीर देकर सास, साले और अन्य रिश्तेदारों पर मानसिक प्रताड़ना और धमकाने का आरोप लगाया.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने की कार्रवाई की मांग

जान मोहम्मद के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनका दर्द साफ झलक रहा है. वीडियो में वो कह रहे हैं कि 'मैं अब जी नहीं सकता, ससुराल वाले मुझे तंग कर रहे हैं.' वीडियो सामने आने के बाद अब लोग आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सच्चाई सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement