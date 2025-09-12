एक और 'अतुल सुभाष, ससुराल से तंग युवक ने वीडियो बनाकर दे दी जान

साल 2024 के आखिरी महीने दिसंबर में बेंगलुरु में रहने वाले आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष ने पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर 81 मिनट का वीडियो बनाया और फिर अपनी जान दे दी. उसने वीडियो में ससुराल वालों को अपने शव को छूने देने से भी मना किया था.

इस केस के करीब 9 महीने बाद एक बार फिर ऐसा ही मामला मेरठ से सामने आया है जहां एक शख्स अपने ससुरालवालों के फर्जी केस से तंग आकर जान दे दी. उस शख्स ने भी मरने से पहले वीडियो बनाया और अपनी मौत के लिए सास, साले और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि वो मकान पत्नी के नाम करने के लिए दबाव बना रहे थे.

मेरठ में शख्स ने दी जान

दरअसल मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सुहैल गार्डन में गुरुवार को एक 45 साल के जान मोहम्मद ने ससुराल पक्ष की लगातार प्रताड़ना और दबाव से तंग आकर ज़हरीला पदार्थ खा लिया जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वो पांच बेटियों के पिता थे.

जान मोहम्मद ने मरने से पहले अपने मोबाइल से कई वीडियो बनाए, जिसमें वो रोते हुए अपने हालात बयां कर रहे हैं और अपनी मौत के लिए ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, लगभग 20 साल पहले जान मोहम्मद का निकाह मुरादनगर के जलालाबाद निवासी शहनाज से हुआ था.

मौत के लिए ससुरालवालों को ठहराया जिम्मेदार

ढाई महीने पहले उनकी पत्नी शहनाज ने भी टॉयलेट क्लीनर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. इसके बाद वह मायके चली गई और पति जान मोहम्मद पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जबरन ज्वलनशील पदार्थ पिलाने जैसे गंभीर आरोप लगाकर थाने में शिकायत दर्ज करा दी. आरोप है कि समझौते के नाम पर जान मोहम्मद पर मकान शहनाज के नाम करने का दबाव डाला जा रहा था.

परेशान जान मोहम्मद ने गुरुवार सुबह सल्फर की गोली खा ली जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक के भाई आस मोहम्मद ने थाने में तहरीर देकर सास, साले और अन्य रिश्तेदारों पर मानसिक प्रताड़ना और धमकाने का आरोप लगाया.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने की कार्रवाई की मांग

जान मोहम्मद के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनका दर्द साफ झलक रहा है. वीडियो में वो कह रहे हैं कि 'मैं अब जी नहीं सकता, ससुराल वाले मुझे तंग कर रहे हैं.' वीडियो सामने आने के बाद अब लोग आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सच्चाई सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



