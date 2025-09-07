UP: जिम जाने को लेकर था हुआ था विवाद, शोत्रा यात्रा के दौरान युवक ने दोस्त को उतार दिया मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

यूपी के मेरठ में गणेश विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब सरधना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बॉबी नाम के युवक पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल बॉबी की इलाज के दौरान मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि यह हमला व्यक्तिगत विवाद के चलते किया गया. घटना का वीडियो वायरल हो गया है जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

गणेश विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान चाकूबाजी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के बाद भी बड़े डीजे के साथ शोभायात्रा चल रही थी. इसी दौरान अचानक बाइक पर आए हमलावरों ने भीड़ में शामिल बॉबी पर चाकू से वार कर दिया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

जिम को लेकर हुआ था विवाद

जानकारी के मुताबिक, बॉबी का शेखर नामक युवक से लंबे समय से विवाद चल रहा था. दोनों एक ही जाति के थे और एक साथ जिम भी जाते थे. बताया जा रहा है कि जिम को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इसी विवाद के चलते शेखर ने शोभायात्रा के दौरान बॉबी पर हमला कर दिया.

घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. वहीं, पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने कहा कि शोभायात्रा से इस घटना का सीधा संबंध नहीं था और यह आपसी रंजिश का मामला है.

निजी रंजिश में हत्या

मेरठ के एसपी देहात राकेश कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर दो नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया, 'पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

