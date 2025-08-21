पुलिस बनी 'देवदूत'... बंद कमरे में जान देने जा रहा था युवक, पुलिस ने गेट और दीवार तोड़कर बचाई जान, CPR दिया तो लौट आईं सांसें

यूपी में मेरठ पुलिस ने इंसानियत और बहादुरी की अनोखी मिसाल पेश की है. यहां गंगानगर इलाके में एक युवक ने तनाव और विवाद से परेशान होकर फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने दरवाजा तोड़कर न सिर्फ युवक को फंदे से उतारा, बल्कि उसे CPR देकर उसकी जान बचा ली.

दरअसल, मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र में बक्सर के रहने वाले विशाल नाम के युवक ने घर में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की. विशाल के परिजनों का कहना है कि उसका कुछ युवकों से विवाद हो गया था, जिसके चलते वो तनाव में था और गुस्से में आकर उसने फांसी लगा ली. इसके बाद सूचना तुरंत 112 को दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही PRV पर तैनात कॉन्स्टेबल सिद्धांत तोमर और होमगार्ड हरि ओम तत्काल मौके पर पहुंचे.

पुलिसकर्मियों ने देखा कि युवक कमरे में फांसी के फंदे पर लटक रहा है और दरवाजा अंदर से बंद है. हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने लोहे का गेट तोड़कर कमरे में एंट्री की और तुरंत युवक को फंदे से उतारकर CPR (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) देना शुरू किया. कुछ ही देर में युवक की सांसें लौट आईं.

पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि अब उसकी हालत कंट्रोल में है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समय रहते की गई कार्रवाई से युवक की जान बच गई. मेरठ के एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार ने बताया कि इस साहसिक और मानवीय कार्य के लिए दोनों पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा. पीड़ित युवक के परिजनों ने भी पुलिसकर्मियों की सराहना की.

---- समाप्त ----