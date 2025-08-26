scorecardresearch
 

'कन्हैयालाल जैसा हश्र होगा', मेरठ में हिंदूवादी नेता को मिली फेसबुक पर धमकी; ‘उदयपुर फाइल्स’ के पोस्टर जलाने पर 4 गिरफ्तार

अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही का कहना है कि एक फेसबुक अकाउंट से उन्हें ‘कन्हैयालाल जैसा हश्र’ करने की चेतावनी दी गई है. सिरोही ने ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म के पोस्टर जलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी. मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है.

मेरठ पुलिस में सचिन सिरोही ने शिकायत दर्ज कराई (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है. एक फेसबुक अकाउंट से उन्हें ‘कन्हैयालाल जैसा हश्र’ करने की चेतावनी दी गई है. साथ ही उसपर फिल्म बनाने और टिकट फ्री में देने की बात कही गई. इन सबके बीच मेरठ में ही ‘उदयपुर फाइल्स’ मूवी के पोस्टर जलाने के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है. 

दरअसल, मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही को फेसबुक पर धमकी मिली है. यह घटना सोमवार 25 अगस्त, 2025 को हुई. उन्हें Sader Ali नाम के फेसबुक अकाउंट से धमकी दी गई. सिरोही के मुताबिक, यह धमकी ‘सर तन से जुदा’ करने की है. उन्होंने इसकी शिकायत थाना सिविल लाइन में की, जहां मुकदमा दर्ज किया गया है. 

इसी बीच कुछ मुस्लिमों द्वारा राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी मूवी ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म के पोस्टर जलाने की घटना सामने आई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. 

पोस्टर जलाने का मामला और गिरफ्तारी

आपको बता दें कि थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग सड़क पर ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म के पोस्टर जलाते दिख रहे हैं. सचिन सिरोही ने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए थाना लिसाड़ी गेट में तहरीर दी. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर वीडियो फुटेज के आधार पर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान फजल करीम, अनीस, शाहिद और कासिम के रूप में हुई है. 

अब सचिन सिरोही का कहना है कि फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ कन्हैयालाल की हत्या की सच्ची घटना पर आधारित है. उन्होंने आरोप लगाया कि धमकी भरे कमेंट्स और पोस्टर जलाने से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं. पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद थाना लिसाड़ी गेट में धारा 299 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपियों को कोर्ट वाली गली, पूर्वी इस्लामाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया है. 

TOPICS:

