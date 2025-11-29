मेरठ: मुसलमान के मकान खरीदने पर हिंदू परिवारों ने दी पलायन की चेतावनी, हंगामे के बाद पुलिस ने लगवाया ताला

मेरठ में सदर बाजार क्षेत्र के थापर नगर मोहल्ले की गली में आरोप है कि एक मुस्लिम परिवार ने मकान खरीदकर दूध का कारोबार शुरू कर दिया. इसकी जानकारी मिलने पर शुक्रवार देर शाम दूसरे संप्रदाय के लोगों ने विरोध कर दिया. साथ ही दूसरे समाज के परिवारों ने पलायन करने की चेतावनी दे डाली. जिसके बाद हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मुस्लिम परिवार से मकान खाली कराने की जिद पर अड़ गए.

नारेबाजी शुरू होने पर पुलिस भी पहुंच गई. जिसके बाद पुलिस ने मकान खाली कराया और शनिवार को दोनों पक्ष को सदर थाने में बुलाया. बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम ने अनुभव कालरा व रीना कालरा से करीब एक करोड़ रुपये में ये मकान खरीदा था. पांच दिन पहले रजिस्ट्री कराकर परिवार के साथ यहां रहने आए और दूध का कारोबार शुरू किया.

स्थानीय लोगों ने दी पलायन की चेतावनी

स्थानीय लोगों का आरोप है कि दूध लेने आने वाले ग्राहकों की गाड़ियों व बाइक से गली में जाम लगने लगा है. जिससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होने लगी. साथ ही यहां शराब का भी सेवन किया जाता है. स्थानीय लोगों की सूचना पर शुक्रवार शाम देर शाम संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही नारेबाजी कर रहे लोगों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर हाथ में लेकर पलायन करने की चेतावनी दी.

मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने थापर नगर चौकी इंचार्ज को ज्ञापन भी दिया. कॉलोनी के लोगों ने हाथों में पलायन लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी की. हंगामा होने पर सदर बाजार थाने की पुलिस भी पहुंच गई. इस दौरान स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि मुस्लिम से मकान खाली कराओ अन्यथा पूरा इलाका खाली कर दिया जाएगा. ऐसे में तनाव बढ़ता देख पुलिस ने मकान में ताला लगा दिया और दोनों पक्षों को थाने आकर बात करने की बात कही.

