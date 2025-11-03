मेरठ बुलडोजर एक्शन: 'कमल...कमल...कमल' बोलने वाले BJP नेता का रोते हुए वीडियो हुआ वायरल तो दी ये सफाई

यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. व्यापारियों से मिलते समय उनका रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है. 2019 के चुनाव में 'कमल...कमल' बोलकर वायरल हुए शारदा ने कहा, उनकी दुकान नहीं थी, फिर भी एक व्यापारी का दर्द देखकर वह भावुक हुए.

मालूम हो कि यह बुलडोजर एक्शन मेरठ शहर स्थित सेंट्रल मार्केट के कॉम्प्लेक्स में हुआ. सुप्रीम कोर्ट के आदेश (661/6) के तहत 22 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया. जिसके बाद व्यापारी अपनी आजीविका छिनने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. बीजेपी नेता और व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े विनीत अग्रवाल शारदा ने आवास विकास के अधिकारियों के खिलाफ व्यापारियों का समर्थन किया. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस समस्या से अवगत कराया है.

रोते हुए वीडियो वायरल होने पर विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि यह वीडियो विपक्ष ने वायरल किया है, जिनके पास जज्बात नहीं हैं. उन्होंने बताया कि उनकी खुद की दुकान नहीं थी, लेकिन एक व्यापारी का भविष्य उजड़ता देख वह भावुक हुए थे. शारदा ने कहा, "मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पहले जाने की, और मेरी मां अचानक सपने में आई और कहा कि जाकर व्यापारियों के साथ खड़ा हो." उन्होंने प्रभावित व्यापारियों को ₹5 लाख देने की घोषणा भी की है.

शारदा ने सेंट्रल मार्केट की कार्रवाई को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने न्यायालय के आदेशों का पालन अनिवार्य बताया, लेकिन आरटीआई लगाने वाले व्यक्तियों और उनके फंडिंग स्रोत की जांच की मांग की.

विनीत अग्रवाल शारदा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर व्यापारियों की समस्या से उन्हें अवगत करवाया. उन्होंने बताया कि सीएम योगी ने कार्रवाई का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है. शारदा ने जिलाधिकारी और आवास विकास के अधिकारियों से भी स्थायी समाधान पर चर्चा की है.

