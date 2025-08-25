scorecardresearch
 

यूपी: ताऊ की बेटी से लव मैरिज करने वाले जिम ट्रेनर ने दी जान, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो

Meerut News: बताया जा रहा है कि मृतक युवक का अपने ताऊ की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों ने तीन दिन पहले शादी की थी. इसी के बाद से युवक बहुत दुखी और शर्मिंदा था. आखिर में वह फांसी के फंदे से झूल गया.

मेरठ के युवक ने लगाई फांसी (Photo: Representational)
मेरठ के युवक ने लगाई फांसी (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी एक जिम ट्रेनर ने गाजियाबाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से पहले जिम ट्रेनर ने इंस्टाग्राम पर अपने कुछ वीडियो भी अपलोड किए. जिसमें उसने बताया कि वो समाज और परिवार के सामने शर्मिंदगी महसूस कर रहा था. क्योंकि, चंद रोज पहले उसने अपने ताऊ की बेटी से लव मैरिज की थी. इसी के बोझ तले दबकर उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. 

दरअसल, मेरठ के एक गांव का रहने वाला पुनीत जिम ट्रेनर था और पिछले कुछ महीनों से गाजियाबाद में रह रहा था. बीते शनिवार को गाजियाबाद में ही उसने सुसाइड कर लिया. सुसाइड करने से पहले उसने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो अपलोड किए. इसमें उसने बताया कि वह अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका है. वीडियो में पुनीत कह रहा है- "अपने परिवार की निगाहों में गिर चुका हूं. मुझे शर्म आ रही है. मैं अपने ताऊ-ताई से निगाह मिलाने लायक नहीं हूं, जो मेरे मां-बाप की तरह थे."

दूसरे वीडियो में उसने कहा कि "सॉरी, जान मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे वादा किया था कि मैं मरूंगा तेरे लिए और जिऊंगा भी तेरे लिए. आज वह टाइम आ चुका है, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं." उसने प्रेमिका के साथ का वीडियो भी पोस्ट किया और एक  'आखिरी' मैसेज लिखा. 

वहीं, पुनीत के सुसाइड का पता लगता ही आनन-फानन में परिजन गाजियाबाद पहुंचे. पोस्टमार्टम के बाद रविवार शाम मृतक का शव मेरठ के गांव लाया गया. शव देखते ही घर में कोहराम मच गया. मृतक का अपने ताऊ की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों ने तीन दिन पहले प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से पुनीत बेहद दुखी और शर्मिंदा था. 

पुनीत पहले मेरठ में अपना जिम चलाता था लेकिन कुछ महीने पहले गाजियाबाद में जाकर रहने लगा था. वह वहां बॉडीगार्ड का काम करता था. गाजियाबाद में जिस कमरे में रह रहा था उसी में उसने फांसी लगाकर जान दे दी. जो वीडियो पुनीत ने मौत से कुछ घंटे पहले पोस्ट किए थे वो अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह अपने दुख को बता रहा है साथ ही कह रहा है कि वह बहुत शर्मिंदा है और किसी से नजरे नहीं मिल पा रहा है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
