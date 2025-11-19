मेरठ: बॉक्सिंग चैंपियन दूल्हा और भाला फेंक प्लेयर दुल्हन, शादी में दोनाली बंदूक से की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक हाईप्रोफाइल शादी में हर्ष फायरिंग की घटना हुई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला सरधना क्षेत्र स्थित द गॉड्स पैलेस रिसॉर्ट का बताया जा रहा है. दूल्हा-दुल्हन स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं.

दरअसल, मंगलवार रात इंटरनेशनल भाला फेंक प्लेयर अन्नू रानी (जेवलिन थ्रोअर व अर्जुन अवार्डी) और रोहतक के नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन साहिल की शादी हुई. इस शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. खुद दूल्हा-दुल्हन फायरिंग करते नजर आ रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, जयमाला कार्यक्रम के दौरान दूल्हा–दुल्हन स्टेज पर खड़े थे. इसी दौरान दोनों ने एक दोनाली बंदूक उठाकर हर्ष फायरिंग की. समारोह में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

गौरतलब है कि अन्नू रानी मेरठ के बहादरपुर गांव की निवासी हैं और भारत की इंटरनेशनल लेवल की भाला फेंक प्लेयर हैं. वहीं, साहिल भारद्वाज रोहतक के रहने वाले नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन हैं. दोनों की अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है.

बीती रात करीब 8:30 बजे दूल्हा बने साहिल सफेद रंग की कार में सवार होकर बारातियों के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे थे. अनु के परिवार ने पारंपरिक गीतों के साथ बारात का स्वागत किया. स्टेज पर पहुंचने के बाद अनु और साहिल ने एक दूसरे को जयमाला बनाई और इसी दौरान ही हर्ष वायरिंग की गई.

फायरिंग के बाद विवाह संस्कार आरंभ हुआ. अग्नि को साक्षी मान कर दोनों ने साथ फेरे लिए और परिजनों ने दोनों को आशीर्वाद दिया. शादी में क्षेत्र में कई गणमान्य लोग शामिल हुए थे.

