मुस्लिम सोडे वाले पर भिड़े दो BJP पार्षद, विजयदशमी मेले में ठेला लगाने पर विवाद

मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरजकुंड पार्क में विजयदशमी मेले से पहले ठेला लगाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. विवाद बीजेपी के दो पार्षदों सुमित शर्मा और उत्तम सैनी के बीच हुआ. एक पार्षद ठेला लगवा रहे थे जबकि दूसरा पार्षद ठेला हटवाकर किसी और का ठेला लगवाना चाहते थे. इसी को लेकर दोनों आमने-सामने आ गए और विवाद बढ़ गया.

बताया जा रहा है कि विवादित ठेला एक सोडा बेचने वाले मुस्लिम शख्स का था. इस दौरान दोनों पार्षदों के समर्थक भी भिड़ गए. मौके पर पुलिस पहुंची और कई लोगों को थाने ले गई. इसमें पार्षद उत्तम सैनी भी शामिल थे. थाने पहुंचने पर समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया. यहां तक कि थाने के लॉकअप में समर्थक जाकर बैठ गए और पुलिस से नोकझोंक हो गई.

बीजेपी के दो पार्षाद भिड़े

कुछ देर बाद बीजेपी विधायक अमित अग्रवाल और महापौर हरिकांत अहलूवालिया थाने पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाया. विधायक ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर का व्यवहार ठीक नहीं था. तय हुआ कि 2 अक्टूबर तक कोई ठेला नहीं लगेगा और इसके बाद नगर निगम स्थिति देखेगा.

पुलिस ने कराया समझौता

सुमित शर्मा ने कहा कि ठेले अवैध रूप से लगते हैं लेकिन किसी गरीब का रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए. वहीं उत्तम सैनी ने आरोप लगाया कि हिंदुओं के ठेले नहीं लगने दिए जा रहे और पुलिस पक्षपात कर रही है. उन्होंने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग की. एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि विवाद को लेकर दोनों पक्षों को थाने लाया गया था. आपस में समझौते के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, फिलहाल क्षेत्र में शांति है.



---- समाप्त ----