मेरठ: मेडिकल स्टोर संचालक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा

मेरठ के हस्तिनापुर में दिनदहाड़े मेडिकल स्टोर संचालक उज्जवल की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शव सड़क किनारे बाइक के पास मिला. परिजनों ने छह लोगों को नामजद करते हुए हत्या का आरोप लगाया, पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. घटना से इलाके में तनाव है, पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है.

मेरठ में दुकानदार का मर्डर (Photo: Screengrab)
मेरठ के हस्तिनापुर में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब 24 साल के मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान उज्जवल के रूप में हुई है, जो गणेशपुर गांव के समीप एक कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था. पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

घटना बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है. उज्जवल अपने घर से मेडिकल स्टोर जाने के लिए निकला था. कुछ देर बाद उसका शव हस्तिनापुर क्षेत्र के सोफीपुर संपर्क मार्ग पर सड़क किनारे पड़ा मिला. पास में ही उसकी बाइक भी पड़ी थी. 

दुकानदार को पेट में मारी गोली

राहगीरों ने देखा कि उसके पेट में गोली लगी है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और उज्जवल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए छह लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई. गुस्साए परिजनों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस का घेराव किया. यहां तक कि सड़क पर जाम भी लगा दिया, जिसे पुलिस ने समझा-बुझाकर खुलवाया.

6 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप

एसपी देहात राकेश कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की वजह और स्पष्ट हो सकेगी.

पुलिस का मानना है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश या किसी व्यक्तिगत विवाद की संभावना है. हालांकि, सटीक कारण की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी. इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है और स्थानीय लोग पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

 

