अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम स्टेशनों पर मेडिकल रूम की सुविधा शुरू, मिलेगा इमरजेंसी इलाज

अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशनों पर अब यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए आपातकालीन मेडिकल रूम बनाए जा रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि इन मेडिकल रूम्स में रजिस्टर्ड डॉक्टर और प्रशिक्षित पैरा-मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे, जो ज़रूरतमंद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को मुफ्त प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएंगे.

24 घंटे सेवा उपलब्ध

नॉर्दर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम स्टेशनों पर 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी.

उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न रेलवे ने पहले भी कई बड़े स्टेशनों पर ऐसी व्यवस्था की है. लखनऊ मंडल ने इस पहल की शुरुआत करते हुए वाराणसी और लखनऊ चारबाग स्टेशन पर आपातकालीन मेडिकल रूम स्थापित किए हैं. वाराणसी जंक्शन पर यह सुविधा 13 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी और तब से लगातार यात्रियों को लाभ पहुंचा रही है.

इनका इलाज किया गया

लखनऊ-चारबाग स्टेशन पर स्थापित मेडिकल रूम अब तक 41 रेलवे लाभार्थियों और 18 अन्य मरीजों का इलाज कर चुका है. इससे यह साबित होता है कि ये मेडिकल रूम आपातकालीन स्थितियों में यात्रियों और कर्मचारियों के लिए कारगर साबित हो रहे हैं.

अधिकारियों के अनुसार, मेडिकल रूम में छोटी फार्मेसी और प्रयोगशाला की सुविधा भी होगी. इसके अलावा निजी परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध होंगी. रेलवे परिसरों में किसी यात्री या कर्मचारी के बीमार या घायल होने पर उन्हें तत्काल सहायता दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर नजदीकी सरकारी अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी रहेगी.

अयोध्या में यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद यहां यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में यात्रियों को तुरंत स्वास्थ्य सुविधा देना रेलवे की प्राथमिकता बन गई है. अधिकारियों का कहना है कि आगे चलकर और भी बड़े स्टेशनों पर ऐसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी.

रेलवे प्रशासन का मानना है कि इस तरह की आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि कर्मचारियों को भी सुरक्षित और बेहतर माहौल में काम करने का अवसर मिलेगा. इससे रेलवे की विश्वसनीयता और सेवाओं की गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा.

