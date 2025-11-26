UP: गैंगस्टर केस में बंद कैदी ने जिला जेल में लगाई फांसी, प्रशासन में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की जिला जेल में बुधवार दोपहर अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब जेल प्रशासन को पता चला कि एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. मृतक कैदी की पहचान अजीत रावत के रूप में हुई है, जो चोरी और गैंग बनाकर वारदात करने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 29 अगस्त 2025 से जेल में बंद था.
वह गाजीपुर जिले के सैदपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव का रहने वाला था. अजीत रावत ने जेल के अंदर बने हॉस्पिटल के पीछे पानी की पाइप में अपने गमछे से लटककर जान दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन के साथ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए.
फोरेंसिक टीम ने की जांच, पोस्टमार्टम पैनल से होगा
घटना की सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम ने जिला जेल पहुंचकर उस जगह की बारीकी से जांच की, जहां कैदी ने फांसी लगाई थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेजा और बताया कि पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कराया जाएगा.
सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे उन्हें सूचना मिली थी कि जेल में एक कैदी ने आत्महत्या कर ली है. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि कैदी गमछे से फांसी लगाकर मृत पाया गया. उन्होंने कहा कि पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है.
कैदी पर गैंगस्टर एक्ट का था मुकदमा
मृतक अजीत रावत पर मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाने में चोरी के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज था. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट है कि घटना आत्महत्या है, लेकिन मौत की वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
जेल प्रशासन और पुलिस अब यह भी जांच कर रहे हैं कि कैदी तक गमछा कैसे पहुंचा और उसने फांसी लगाने के लिए मौके का चुनाव कैसे किया. मामले में आगे कानूनी कार्रवाई जारी है.
नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)