'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद: Bareilly में मौलाना तौकीर रजा ने किया जुमे पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान, पुलिस अलर्ट, ड्रोन से निगरानी

यूपी के बरेली में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. जुमे के दिन आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन के ऐलान से पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया है. अप्रिय घटना की आशंका के चलते शहर में फ्लैग मार्च किया गया. चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं. ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है. फिलहाल, शांति-व्यवस्था कायम है.

दरअसल, बरेली में डीएम और एसएसपी के निर्देशन में शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया. चूंकि, त्योहारों का मौसम है और 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद से जिले का माहौल गरम है. इसलिए जुमे के दिन पुलिस और भी अधिक चौकन्नी हो गई है.

डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य समेत कई अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ इलाकों में गश्त की. साथ ही स्थानीय लोगों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया. पूरे जिले में धारा 163 लगी हुई है. इसके तहत जिले में बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन आदि पर रोक है.

डीएम ने बताया सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कुछ लोगों के द्वारा जुमे के दिन धरना-प्रदर्शन करने बात कही गई है और मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर ज्ञापन देने की बात कही है. ऐसे में बता दें कि जिले में धारा 163 लगी हुई है, उसके तहत बिना इजाजत के धरना-प्रदर्शन पर रोक है. जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा, उसपर सख्त एक्शन होगा. सभी से अपील है कि शांति-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें.

पुलिस-प्रशासन हाई अलर्ट

गौरतलब है कि बरेली में 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर को लेकर चल रहे विवाद के बीच, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन के ऐलान ने पुलिस-प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है. हालांकि, मौलाना की पार्टी आईएमसी का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें प्रदर्शन रद्द होने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में मौलाना ने खुद एक वीडियो जारी कर इसे फर्जी बताया और कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा.

मौलाना ने जुमे की नमाज के बाद बरेली में सड़क पर उतरने का ऐलान किया है, जिसके चलते शहर के चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर लोहे के बैरिकेड लगाए गए हैं. खुद एसएसपी, एसपी सिटी और एडीएम सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं. पुलिस ने शहर में ड्रोन से भी निगरानी रखी हुई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. फिलहाल, इलाके में शांति कायम है और पुलिस स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है.

