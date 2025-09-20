'योगी को मार दूंगा', CM को जान से मार देने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद हरकत में आई मथुरा पुलिस ने ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. बताया जाता है कि नगला हर दयाल का निवासी सुनील उर्फ गठुआ ने हथियार लहराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी.

इस धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस द्वारा आरोपी की छानबीन शुरू की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार युवक की पहचान सनील के रूप में हुई है. पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो वह छत पर चढ़ गया और ढाई घंटे तक हथियार लहराते हुए ड्रामेबाजी करता रहा. लेकिन आखिर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस गिरफ्त में CM योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी. (Photo: Screengrab)

जानें क्यों दी थी धमकी

आरोपी की गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस नीचे खड़ी हुई है और ऊपर पिस्टल हाथ में लिए युवक जान से मारने की धमकी दे रहा है. एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत का कहना है कि एक युवक द्वारा मुख्यमंत्री योगी को जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ था.

जिसके बाद उसकी पहचान कर गिरफ्तारी कर ली गई. पकड़े गए आरोपी की पहचान सुनील उर्फ गठुआ के रूप में हुई है. आरोपी नशे का आदी है. एसपी देहात का कहना है कि आरोपी का चाचा के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. जिससे तंग आकर उसने जाने से मारने की धमकी. फिलहाल आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

