UP: मथुरा में पति ने पत्नी को गोली मारी, पांच साल पहले हुई थी Love Marriage

मथुरा के थाना जैत इलाके में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी. गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुई पत्नी खुशी अग्रवाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई.

खुशी की शादी पांच वर्ष पहले सूरज से हुई थी. दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन लंबे समय से दोनों के बीच मतभेद चल रहे थे. घर में विवाद बढ़ते-बढ़ते अलग रहने और कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया तक पहुंच गया था. बताया जा रहा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन था.

पति ने पत्नी को मारी गोली

घटना के बाद पीड़िता के पिता विपिन अग्रवाल ने पुलिस को पूरी जानकारी दी और आरोपी सूरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. परिवार का कहना है कि बेटी को लंबे समय से मानसिक और घरेलू तनाव का सामना करना पड़ रहा था.

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि धोरैरा के जंगल में एक महिला को गोली मारने की सूचना मिली थी.

पुलिस ने जांच शुरू की

जांच में पता चला कि पति सूरज ने ही पत्नी को गोली मारी थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. अधिकारी ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. यह मामला लव मैरिज के बाद बढ़ते विवाद और घरेलू तनाव की ओर भी इशारा करता है, जिससे कई बार संबंध हिंसा तक पहुंच जाते हैं.

