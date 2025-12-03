इंस्टाग्राम पर दोस्ती, रेप और वीडियो… शादीशुदा महिला को ब्लैकमेल कर युवक ने वसूले साढ़े तीन लाख

यूपी के मथुरा में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां सोशल मीडिया के जरिए एक महिला की दोस्ती एक युवक से हुई. अब महिला ने युवक पर रेप, ब्लैकमेलिंग, आपत्तिजनक वीडियो बनाने और 3.50 लाख रुपये की वसूली का आरोप लगाया है. पीड़ित महिला अब आरोपी युवक की शादी रुकवाने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए SSP ऑफिस पहुंची, जहां उसने वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दिखाईं.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, नगर के कोसीघाट क्षेत्र की रहने वाली महिला का आरोप है कि करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी पानीगांव राजपुर के रहने वाले युवक से दोस्ती हुई थी. इसके करीब एक माह बाद युवक ने उसे गेस्ट हाउस में बुलाया और चाय पिलाने के बहाने नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया और आपत्तिजनक वीडियो बना लिया.

यह भी पढ़ें: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर खुद और दोस्त से कराया दुष्कर्म, वीडियो बना साथियों को भेजकर करा दिया वायरल, 7 गिरफ्तार

इसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. कई बार रेप किया. महिला का आरोप है कि युवक ने अलग-अलग तारीखों में कुल करीब 3.50 लाख रुपये भी वसूल लिए. जबरन वसूली और धमकियां बंद नहीं हुईं. महिला का आरोप है कि आरोपी युवक 29 नवंबर को कुछ अन्य लोगों के साथ घर आया और पति को जान से मारने की धमकी दी. युवक ने धमकाते हुए कहा कि अगर वह दीपक के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसके पति को जान से हाथ धोना पड़ेगा.

Advertisement

इसके बाद रात में ये लोग फिर आये और जबरदस्ती उठाकर अपने एक साथी के घर ले गए. वहां इन लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ फिर रेप का प्रयास किया. वहां से वह किसी तरह बचकर भाग आई. महिला का कहना है कि उसने घटना की शिकायत थाना वृंदावन में की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. महिला का कहना है कि आरोपी को इसकी सजा मिलनी चाहिए. उसकी शादी है. महिला ने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि आरोपी युवक की शादी रुकवा दी जीए और उसे सजा मिले, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी खराब की है.

---- समाप्त ----