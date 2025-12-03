scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, रेप और वीडियो… शादीशुदा महिला को ब्लैकमेल कर युवक ने वसूले साढ़े तीन लाख

मथुरा में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती एक शादीशुदा महिला को भारी पड़ गई. पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उसके साथ रेप किया, आपत्तिजनक वीडियो बनाए और साढ़े तीन लाख रुपये वसूल करने के बाद भी ब्लैकमेल करता रहा. आरोपी की किसी लड़की से शादी हो रही है, अब महिला शादी रुकवाने और कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची.

Advertisement
X
महिला ने पुलिस से की मामले की शिकायत. (Photo: Representational)
महिला ने पुलिस से की मामले की शिकायत. (Photo: Representational)

यूपी के मथुरा में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां सोशल मीडिया के जरिए एक महिला की दोस्ती एक युवक से हुई. अब महिला ने युवक पर रेप, ब्लैकमेलिंग, आपत्तिजनक वीडियो बनाने और 3.50 लाख रुपये की वसूली का आरोप लगाया है. पीड़ित महिला अब आरोपी युवक की शादी रुकवाने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए SSP ऑफिस पहुंची, जहां उसने वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दिखाईं.

जानकारी के अनुसार, नगर के कोसीघाट क्षेत्र की रहने वाली महिला का आरोप है कि करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी पानीगांव राजपुर के रहने वाले युवक से दोस्ती हुई थी. इसके करीब एक माह बाद युवक ने उसे गेस्ट हाउस में बुलाया और चाय पिलाने के बहाने नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया और आपत्तिजनक वीडियो बना लिया.

यह भी पढ़ें: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर खुद और दोस्त से कराया दुष्कर्म, वीडियो बना साथियों को भेजकर करा दिया वायरल, 7 गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: AI-generated)
इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर ब्लैकमेल... 13 साल की बच्ची से 50 हजार की उगाही, आरोपी गिरफ्तार 
दुकान में ले जाकर लड़की के साथ किया रेप. (Photo: Representational)
इंस्टाग्राम पर दोस्ती, बहला-फुसलाकर बुलाया... दुकान में बंद कर किया रेप... अलीगढ़ में शर्मनाक वारदात 
छात्रा से रेप के आरोप में 2 गिरफ्तार. (Photo: Representational )
कर्नाटक: बेलगावी में कक्षा 7 की छात्रा से रेप, 2 गिरफ्तार 
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Screengrab)
दो सप्ताह तक बंधक बनाकर 3 लोगों ने किशोरी से किया गैंगरेप, 2 गिरफ्तार  
Rape accused arrested
मां के लिव-इन पार्टनर की करतूत, बेटी को डरा-धमकाकर एक साल से कर रहा था घिनौना काम 

इसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. कई बार रेप किया. महिला का आरोप है कि युवक ने अलग-अलग तारीखों में कुल करीब 3.50 लाख रुपये भी वसूल लिए. जबरन वसूली और धमकियां बंद नहीं हुईं. महिला का आरोप है कि आरोपी युवक 29 नवंबर को कुछ अन्य लोगों के साथ घर आया और पति को जान से मारने की धमकी दी. युवक ने धमकाते हुए कहा कि अगर वह दीपक के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसके पति को जान से हाथ धोना पड़ेगा.

Advertisement

इसके बाद रात में ये लोग फिर आये और जबरदस्ती उठाकर अपने एक साथी के घर ले गए. वहां इन लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ फिर रेप का प्रयास किया. वहां से वह किसी तरह बचकर भाग आई. महिला का कहना है कि उसने घटना की शिकायत थाना वृंदावन में की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. महिला का कहना है कि आरोपी को इसकी सजा मिलनी चाहिए. उसकी शादी है. महिला ने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि आरोपी युवक की शादी रुकवा दी जीए और उसे सजा मिले, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी खराब की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement