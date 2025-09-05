scorecardresearch
 

शादीशुदा महिला को प्रेमी संग भेजा! रात में आया था मिलने, ससुरालवालों ने पकड़कर खाट से बांधा, सुबह पंचायत ने सुनाया फरमान

बलिया जिले में एक अजीबोगरीब पंचायत हुई. तीन महीने पहले शादी कर ससुराल आई एक महिला को उसके प्रेमी के साथ पकड़ा गया. गांव वालों ने प्रेमी को रातभर खाट में बांध कर रखा और अगली सुबह हुई पंचायत में यह फैसला लिया गया कि महिला को उसके प्रेमी के साथ ही भेज दिया जाए.

बलिया में प्रेमी संग पकड़ी गई शादीशुदा महिला (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के बलिया में पंचायत ने चौंकाने वाला फैसला सुनाया. यह घटना तब हुई जब एक शादीशुदा महिला का प्रेमी उससे मिलने आया था.  प्रेमी को रात में पकड़ा गया था. महिला की शादी तीन महीने पहले ही मनियर थाना क्षेत्र में हुई थी. महिला का पति रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेश गया हुआ है. महिला के ससुराल वालों ने प्रेमी को खाट से बांधकर रखा था. सुबह पंचायत हुई जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि महिला को उसके प्रेमी के साथ भेज दिया जाए. 

ग्रामीणों ने पकड़ा प्रेमी

युवती के ससुराल वालों ने बताया कि उन्होंने कई बार बहू को मना किया था, लेकिन वह नहीं मान रही थी. एक रात उसका प्रेमी उससे मिलने आया, जिसे परिजनों और ग्रामीणों ने पकड़ लिया. ग्रामीणों ने उसे रातभर खाट में बांधकर रखा. सुबह गांव के प्रधान और युवती के मायके वालों को बुलाकर पंचायत बुलाई गई, जहां यह फैसला लिया गया. प्रधान ने बताया कि मौके पर लगभग 100 लोग मौजूद थे. 

प्रधान ने जारी किया लेटर पैड

इस मामले में ग्राम प्रधान कमलेश सिंह हलचल ने अपने लेटर पैड पर भी एक नोट जारी किया है. इसमें उन्होंने लिखा कि युवक की पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ा गया था, और चूंकि युवक के परिजन दोषी नहीं हैं, इसलिए आपसी सहमति से दोनों को एक साथ भेजा जा रहा है. 

प्रधान ने कहा कि उन्होंने लड़का-लड़की से उनकी इच्छा पूछी थी और दोनों ने साथ रहने की बात कही थी, जिसके बाद परिवार वालों से कहकर उनकी शादी कराने को कहा गया. फिलहाल, ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

प्रधान के मुताबिक, लड़का-लड़की से मैंने पूछा कि दोनों क्या चाहते हो... तो इस पर उन्होंने कहा हम साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं. चूंकि, वहां पर परिवार के लोग भी मौजूद थे इसलिए पंचायत ने कह दिया कि दोनों जाकर शादी कर लें. हालांकि, थाने पर भी सूचित किया गया था. 

