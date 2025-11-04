scorecardresearch
 

मथुरा: सात फेरे के 2 घंटे बाद ही टूट गई शादी! दुल्हन पक्ष ने दूल्हे को पीटा, कपड़े फाड़े; 2 लाख लेकर किया समझौता

दुल्हन पक्ष ने आरोप लगाया कि दूल्हे अंकित वर्मा ने मकान और बढ़िया नौकरी का झूठा झांसा दिया था. विवाद इतना बढ़ा कि दूल्हे को मारपीट कर बंधक बनाया गया. रातभर चले हंगामे के बाद, दूल्हे के बहनोइयों ने दुल्हन पक्ष को दो लाख रुपये देकर समझौता करवाया. इस समझौते के साथ ही, फेरे पड़ने के कुछ ही घंटों बाद शादी का रिश्ता टूट गया.

मथुरा में फेरों के बाद दूल्हे की पिटाई (Photo- Screengrab)
यूपी के मथुरा में सात फेरे पड़ने के महज दो घंटे के अंदर ही शादी का रिश्ता टूट गया. जेवर न चढ़ाने पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हा अंकित वर्मा को बुरी तरह पीटा, कपड़े फाड़ दिए और बंधक बना लिया. दूल्हे के बहनोइयों ने रातभर चले हंगामे के बाद दुल्हन पक्ष को दो लाख रुपये देकर मामला शांत करवाया और समझौता हुआ. 

'शादी डॉट कॉम' से तय हुआ था रिश्ता

यह शादी 'शादी डॉट कॉम' के माध्यम से तय हुई थी. दूल्हा अंकित वर्मा मूल रूप से कानपुर का निवासी है, जो वर्तमान में मथुरा के गली सुनारान में किराए के मकान पर रहता है. दुल्हन पक्ष के लोग पिछले चार दिनों से मथुरा में रुके हुए थे. 

जानकारी के मुताबिक, दूल्हे के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है. फेरे होने के बाद, जैसे ही दुल्हन पर जेवर न चढ़ाने की बात आई, विवाद भड़क उठा और मामला हिंसक हो गया. 

झूठे वादों पर भड़का दुल्हन पक्ष

दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हे अंकित वर्मा ने स्वयं का मकान और बढ़िया नौकरी होने का झूठा झांसा देकर शादी तय की थी. विवाद इतना बढ़ गया कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे को बंधक बना लिया और मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए. रातभर गेस्ट हाउस में हंगामा चलता रहा. गेस्ट हाउस मालिक के अनुसार दूल्हे ने ही गेस्ट हाउस बुक कराया था, और विवाद शायद किसी अन्य जगह हुआ था. 

दो लाख में हुआ रिश्ते का अंत

दूल्हे के बहनोइयों ने रातभर चले हंगामे के बाद स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया. उन्होंने दुल्हन पक्ष को दो लाख रुपये की राशि देकर समझौता किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ. इस समझौते के साथ ही फेरे पड़ने के कुछ ही घंटे बाद यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया. गेस्ट हाउस मालिक ने बताया कि दुल्हन पक्ष के लोग भी वहां से जा चुके हैं. 

---- समाप्त ----
