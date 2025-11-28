तेंदुआ पकड़ने को लगाया था पिंजरा और फंस गया इंसान... वजह कर देगी हैरान

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. तेंदुआ पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में एक युवक खुद ही फंस गया और पूरी रात उसी में बंद रहा. यह घटना फखरपुर इलाके की है, जहां हाल ही में तेंदुए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद वन विभाग ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था.

और पढ़ें

गुरुवार की रात गांव का ही रहने वाला युवक प्रदीप पिंजरे के पास पहुंचा. स्थानीय लोगों का कहना है कि वह पिंजरे में बंद बकरी को देखने या चोरी के इरादे से अंदर गया होगा. जैसे ही उसने पिंजरे में कदम रखा, उसका दरवाजा स्वचालित रूप से लॉक हो गया. अचानक बंद हुए पिंजरे के कारण प्रदीप अंदर ही फंस गया.

रातभर पिंजरे में फंसा रहा युवक

रातभर प्रयास करने के बाद भी वह बाहर नहीं निकल सका. अंत में उसने अपने फोन से गांव के लोगों को इस बारे में जानकारी दी. सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वन विभाग व पुलिस को घटना की जानकारी दी. सुबह वन विभाग की टीम वहां पहुंची और पिंजरे को खोलकर प्रदीप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

प्रभागीय वनाधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि पिंजरा तेंदुआ पकड़ने के लिए लगाया गया था. युवक अंदर कैसे गया, इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि रात में पिंजरा लॉक होने के बाद वह खुद को बाहर नहीं निकाल सका और सुबह टीम भेजकर उसे बाहर निकाला गया.

Advertisement

वन विभाग ने जांच शुरू की

घटना के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कई लोग इसे लापरवाही बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे मजाकिया घटना के रूप में देख रहे हैं. हालांकि वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे पिंजरों के पास न जाएं क्योंकि यह सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है.

---- समाप्त ----