Noida: महिला मित्र संग सुपरनोवा में ठहरे युवक ने 32वीं मंजिल से कूदकर दी जान, 24 घंटे से था लापता

दिल्ली-एनसीआर की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार नोएडा सेक्टर 125 में स्थित सुपरटेक सुपरनोवा से एक युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली. यह घटना नोएडा सेक्टर-125 थाना सेक्टर-126 क्षेत्र की है. पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान दिल्ली निवासी रवि के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, रवि अपनी महिला मित्र के साथ सुपरनोवा में ठहरा हुआ था. लेकिन वह बीते 24 घंटे से लापता था. परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली के हौज खास थाने में दर्ज कराई थी. शुक्रवार को वह अचानक इमारत की 32वीं मंजिल से कूद गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: नोएडा में Ice Cream विक्रेता को कॉलेज प्लेसमेंट में मिला 1.8 करोड़ का पैकेज? वायरल वीडियो का चौंकाने वाला सच आया सामने

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि युवक के इस कदम के पीछे की असली वजह क्या रही, यह स्पष्ट नहीं हो सका है. फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों और उसकी महिला मित्र से पूछताछ कर रही है ताकि आत्महत्या की वजहों का पता लगाया जा सके.

Advertisement

नोएडा पुलिस ने बताया कि मृतक दिल्ली का रहने वाला था और उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दिल्ली में दर्ज की गई थी. ऐसे में मामले की विस्तृत जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है. वहीं, सुपरनोवा जैसी हाईराइज इमारत से आत्महत्या की यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी यहां से कूदकर जान देने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके चलते सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल उठते रहे हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----