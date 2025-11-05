scorecardresearch
 

16 लाख रुपये लेकर आरा जा रहा शख्स गिरफ्तार, क्या बिहार चुनाव में खपाने की थी योजना?

बिहार विधानसभा चुनाव और देव दीपावली को लेकर अलर्ट पर रेलवे सुरक्षा एजेंसियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एक युवक को 16 लाख रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार किया है. युवक वाराणसी से आरा जा रहा था और उसके पास कैश के वैध दस्तावेज नहीं मिले. आरपीएफ और जीआरपी ने रकम जब्त कर आयकर विभाग को जांच के लिए सूचित किया है.

युवक के पास कोई वैध कागजात नहीं मिले. (Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी और देव दीपावली के मद्देनजर, भारतीय रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां (RPF और GRP) पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. इसी कड़ी में, दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) जंक्शन पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां एक युवक को 16 लाख रुपये कैश के साथ गिरफ्तार किया गया है.

भारी कैश, नहीं मिले वैध कागजात
आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त चेकिंग के दौरान, देर रात प्लेटफॉर्म पर एक संदिग्ध युवक नजर आया, जिसके पास एक झोला था. शक होने पर जब पुलिसकर्मियों ने झोले की तलाशी ली, तो अंदर प्लास्टिक के बंडलों में छुपाकर रखी गई 500 के नोटों की गड्डियां मिलीं. कुल बरामद कैश की कीमत लगभग 16 लाख रुपये है.

आरा जा रहा था युवक
युवक की पहचान बिहार के रहने वाले के रूप में हुई है, जो वाराणसी से बिहार के आरा जा रहा था. प्रभारी निरीक्षक (RPF, डीडीयू जंक्शन) प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि इतनी भारी रकम से संबंधित कोई भी वैध कागजात या दस्तावेज युवक पेश नहीं कर सका.

आयकर विभाग को दी गई सूचना
युवक को तुरंत गिरफ्तार कर कैश जब्त कर लिया गया है. पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि इतनी बड़ी नकदी का इस्तेमाल बिहार चुनाव में तो नहीं किया जाना था.

आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार रावत ने बताया, "संदिग्ध हालत में पकड़े गए व्यक्ति के पास से कुल 16 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिसका कोई वैध प्रपत्र नहीं था. चूंकि मामला आयकर विभाग से संबंधित है, इसलिए उन्हें सूचित कर दिया गया है. युवक ने पूछताछ में वाराणसी से आरा जाने की बात कबूल की है."

फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और युवक से जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है.

---- समाप्त ----
    Advertisement