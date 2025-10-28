scorecardresearch
 

Feedback

कम हुए वार्ड, घटी ग्राम पंचायतों की संख्या... यूपी पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव!

उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों के विस्तार से पंचायत चुनावों में असर पड़ा है. ताजा परिसीमन के बाद 30 जिला पंचायत और 830 क्षेत्र पंचायत वार्ड कम हो गए हैं. अब 3,020 जिला पंचायत और 75,014 क्षेत्र पंचायत वार्डों पर चुनाव होंगे. 495 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है. पंचायती राज विभाग जल्द ही रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपेगा.

Advertisement
X
यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज (File Photo- PTI)
यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज (File Photo- PTI)

उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों के विस्तार के बाद अब पंचायत चुनावों पर असर दिख रहा है. ताजा परिसीमन के कारण राज्य में जिला पंचायत सदस्य के 30 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के 830 वार्ड कम हो गए हैं. पंचायती राज विभाग ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है. यह रिपोर्ट जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर अगले साल चुनाव होंगे.

कम हुए वार्ड, घटी ग्राम पंचायतों की संख्या

राज्य में अब जिला पंचायत सदस्य के लिए 3,020 वार्ड और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75,014 वार्डों पर चुनाव होंगे. पंचायती राज विभाग के अनुसार, 16 जिलों में जिला पंचायत वार्डों की संख्या घटी है. सबसे ज्यादा 5 वार्ड देवरिया में, जबकि मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में 3-3 वार्ड खत्म हुए हैं. कुशीनगर, आजमगढ़, गोंडा, अयोध्या समेत कई जिलों में भी वार्ड कम हुए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

jayant chaudhary anupriya patel sanjay nishad up panchayat election
2027 से पहले पंचायत चुनाव में क्यों एकला चलना चाहते हैं अनुप्रिया-संजय निषाद-जयंत चौधरी? 
सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिक कार्यालय भवन का शिलान्यास किया (photo : ITG)
यूपी पंचायत चुनाव: 12 करोड़ से ज्यादा वोटर डालेंगे वोट, सीएम योगी ने बताया  
सीएम धामी के नेतृत्व में पंचायत चुनावों में बीजेपी का जलवा (File Photo: PTI)
उत्तराखंड पंचायत चुनावों में बीजेपी की धमाकेदार जीत, 12 में से 10 जिला पंचायत सीटों पर कब्जा 
उत्तराखंड पंचायत चुनाव नतीजे घोषित
उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित, बीजेपी 124, कांग्रेस 106 तो 128 सीटों पर जीते निर्दलीय 
Uttarakhand Panchayat Polls
उत्तराखंड पंचायत चुनाव: बद्रीनाथ और नैनीताल में बीजेपी को बड़ा झटका 

495 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त

नए परिसीमन का असर ग्राम पंचायतों पर भी पड़ा है. वर्ष 2021 में राज्य में 58,189 ग्राम पंचायतें थीं, जो अब घटकर 57,694 रह गई हैं. इसका मतलब है कि 495 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है. अनुमान है कि इसके साथ ही करीब 4,600 ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड भी कम हुए हैं. परिसीमन की यह पूरी प्रक्रिया अगस्त में ही खत्म हो गई थी.

Advertisement

चुनावों की तैयारी तेज

पंचायती राज विभाग अपनी अंतिम रिपोर्ट जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप देगा. इस रिपोर्ट में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों से संबंधित सभी नए आंकड़े शामिल हैं. इसी रिपोर्ट के आधार पर आगामी वर्ष में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे. शहरी सीमा विस्तार के बाद अब चुनावी तैयारी का अगला चरण शुरू हो गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement