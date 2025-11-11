scorecardresearch
 

महोबा: कुएं में मिली 3 नाबालिग बहनों की लाश, गाय चराने गई थीं खेत, गांव में पसरा मातम

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में तीन सगी नाबालिग बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है. अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव में सोमवार रात 6 घंटे से लापता तीनों बच्चियों के शव गांव के बाहर एक कुएं में मिले. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उच्चाधिकारी जांच में जुटे हैं. पुलिस अब मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

कुएं में मिली तीन बहनों की लाश (Photo- ITG)
कुएं में मिली तीन बहनों की लाश (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में तीन सगी नाबालिग बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया. लापता हुई तीनों बच्चियों के शव 6 घंटे बाद गांव के बाहर कुएं में पड़े मिलने से परिवार में मातम पसरा हुआ है. फिलहाल, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर उनका पोस्टमार्टम करा दिया है. पुलिस के उच्चाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. 

आपको बता दें कि ये दर्दनाक घटना महोबा के अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव की है. यहां सोमवार की रात उस समय सनसनी फैल गई जब 6 घंटे से लापता तीन सगी नाबालिग बहनों के शव गांव के बाहर एक कुएं में पड़े मिले. आरी गांव निवासी रामलाल अहिरवार की चार बेटियां रेखा (11), रूचि (7), दीक्षा (5) और पुष्पा (3) सोमवार सुबह घर की गाय चराने के लिए खेत गई थीं. दोपहर करीब 2 बजे बड़ी बहन रेखा अपनी छोटी बहनों को घर जाने के लिए खेत के बाहर रास्ते पर लाई और खुद खेत में बंधी गाय लेने चली गई. लेकिन जब वह वापस आई तो देखा कि उसकी तीनों छोटी बहनें लापता हैं. 

उसने काफी तलाश किया लेकिन बहनों का कहीं पता नहीं चला. ऐसे में रेखा ने घर पहुंचकर पिता को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और बच्चियों की तलाश शुरू कर दी. करीब 6 घंटे की खोजबीन के बाद रात में गांव के बाहर स्थित एक खेत के कुएं में तीनों बच्चियों के शव मिले. 

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कुएं से बाहर निकलवाया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना की खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. तीन मासूमों की एक साथ हुई मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. 

एसडीएम कुलपहाड़ प्रदीप कुमार ने बताया कि ये घटना सोमवार की है. एक ही परिवार की तीन बच्चियों के कुआं में डूबने से मौत की सूचना मिली थी. जिसके बाद सीओ कुलपहाड़ रविकांत गौड़ के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. हर मदद परिवार को दिलाई जाएगी. शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी जानकारी समाने आएगी उसके अनुसार सहायता राशि भी दिलाई जाएगी. 

वहीं, सीओ कुलपहाड़ रविकांत गौड़ ने बताया कि तीनों बच्चियों की गुमशुदगी की सूचना पर पुलिस सक्रिय थी. देर शाम उनके शव कुएं में मिलने की जानकारी मिली, जिसके बाद तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची. प्रथम दृष्टया मामला कुएं में गिरने से मौत का प्रतीत होता है, हालांकि सटीक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा. 

उधर, परिजनों का कहना है कि बच्चियां गाय चराने गई थीं. वे हमेशा की तरह खेतों में जाती थीं, लेकिन अब अचानक यह हादसा कैसे हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा. फिलहाल, गांव में हर आंख नम है और पूरा माहौल गमगीन बना हुआ है.

