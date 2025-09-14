UP: महाराजगंज में शिक्षक संघ चुनाव में जमकर चले जूते-चप्पल, कुर्सियां फेंक कर मारी, Video वायरल

महराजगंज जिले में शिक्षक संघ के चुनाव में जमकर बवाल हो गया. ब्लॉक लक्ष्मीपुर के सभागार में आयोजित प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव में नामांकन खारिज होने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि शिक्षक आपस में भिड़ गए. नोकझोंक से शुरू हुआ मामला हाथापाई तक पहुंच गया. कुर्सियां और जूते-चप्पल चलने लगे, जिससे माहौल पूरी तरह बिगड़ गया.

जानकारी के मुताबिक, अध्यक्ष पद के लिए अख्तर हुसैन, मोहम्मद जावेद खान और मोहम्मद सैयद ने नामांकन दाखिल किया था, जबकि महामंत्री पद के लिए रामसेवक यादव और ध्रुवनारायण गुप्ता मैदान में थे. नामांकन की जांच के दौरान अख्तर हुसैन ने जावेद खान के पर्चे पर आपत्ति दर्ज कराई. जांच में आपत्ति सही पाई गई और चुनाव अधिकारियों ने जावेद खान का नामांकन खारिज कर दिया. इसी फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया.

बताया जा रहा है कि इस दौरान मोहम्मद सैयद ने अपना पर्चा जिला महामंत्री अंबरीश शुक्ल के हाथ से छीनने की कोशिश की, जिसके बाद धक्का-मुक्की शुरू हो गई. आधे घंटे तक सभागार में अफरा-तफरी मची रही. कोई कुर्सी फेंक रहा था, तो कोई डंडा लेकर दौड़ पड़ा. हालात इतने बिगड़ गए कि चुनाव स्थगित करना पड़ा.

अंत तक नहीं शांत हुआ माहौल

संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा और जिलाध्यक्ष बलराम निगम मौके पर मौजूद थे. दोनों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन माहौल शांत नहीं हो सका. बलराम निगम ने कहा कि इस तरह की घटनाएं शिक्षक समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और सभी को संयम बरतना चाहिए. वहीं, संजय मिश्रा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नामांकन पत्र की वैधता पर विवाद के कारण हाथापाई हुई. अब चुनाव अगली तिथि पर कराए जाएंगे.

