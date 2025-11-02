scorecardresearch
 

Feedback

महाकुंभ में दातून बेचने वाले आकाश यादव से पुलिस ने आधे घंटे की पूछताछ, जानिए पूरा मामला

महाकुंभ के दौरान दातून बेचकर प्रसिद्ध हुए आकाश यादव को शनिवार को पुलिस ने थाने बुलाया था. जिसके बाद आकाश से करीब आधे घंटे तक पूछताछ की गई और फिर छोड़ दिया गया.

Advertisement
X
नकली पिस्टल के साथ आकाश यादव. (Photo: Screengrab)
नकली पिस्टल के साथ आकाश यादव. (Photo: Screengrab)

महाकुंभ के दौरान दातून बेचकर प्रसिद्ध हुआ आकाश यादव रील बनाने के चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया. बताया जाता है कि आकाश यादव ने कुछ दिन पहले पिस्टल के साथ रील बनाई थी. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने यूपी पुलिस को टैग किया था. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूछताछ के लिए आकाश को थाने पर बुलाया. पूछताछ के दौरान सामने आया कि रील बनाने के लिए नकली पिस्टल का प्रयोग किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने सख्त हिदायत देकर आकाश को छोड़ दिया.

गर्लफ्रेंड के प्रोत्साहित करने पर बेचा था दातून

जौनपुर के मडियाहू थाना क्षेत्र का रहने वाला आकाश यादव प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 'दातून बॉय' के नाम से प्रसिद्ध हुआ था. बिना किसी लागत के महाकुंभ मेले के दौरान आकाश ने हजारों रुपए के दातून बेच दिए थे. आकाश ने बताया था कि ऐसा करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे प्रोत्साहित किया था. आकाश की इस कहानी को सोशल मीडिया पर यूजर्स ने हाथों हाथ लिया और उसके बाद आकाश वायरल हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

shop at mahakumbh
'दातून बिका ही नहीं, अब चूल्हे में जलाएंगे...', REEL देख महाकुंभ में लगाई दुकान, अब हो रहा पछतावा 
UP में गलत इंजेक्शन से बच्चे की मौत  
Chaos in Jaunpur after the death of an innocent child (Photo- ITG)
जौनपुर में 8 साल के युग की मौत के बाद बवाल, बाहुबली धनंजय सिंह ने खुलवाया जाम 
जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 29वां दीक्षांत समारोह चल रहा था. (File Photo: ITG)
UP: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह में अंधेरे में बांटे गोल्ड मेडल 
Allegations leveled against women's hospital, CMS says: Explanation sought
'ये मुस्लिम है, मैं इसे नहीं देखूंगी...', महिला डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोप, CMS ने मांगा जवाब 

यह भी पढ़ें: महाकुंभ में बेचे दातून, खड़ा किया अपना बिजनेस, ऐसा क्या बोला जो चौंकी मलाइका

लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के क्रेज के चलते आकाश शनिवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आकाश ने कुछ दिन पहले एक रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. रील में आकाश अपनी कमर से एक पिस्टल निकाल कर अपने दोस्त के सीने पर लगाता नजर आ रहा था. वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया यूजर्स ने पुलिस को टैग कर दिया. इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया.

Advertisement

आधे घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया

शनिवार को मडियाहू थाना प्रभारी अमित सिंह ने पूछताछ के लिए आकाश को थाने पर बुलाया. इस दौरान थाना प्रभारी अमित सिंह ने लगभग आधे घंटे तक आकाश से पूछताछ की. पूछताछ में सामने आया कि जिस पिस्टल से रील बनाई गई थी वह खिलौना है. इसके बाद थाना प्रभारी ने सख्त हिदायत देकर आकाश को छोड़ दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement