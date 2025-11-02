महाकुंभ में दातून बेचने वाले आकाश यादव से पुलिस ने आधे घंटे की पूछताछ, जानिए पूरा मामला

महाकुंभ के दौरान दातून बेचकर प्रसिद्ध हुआ आकाश यादव रील बनाने के चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया. बताया जाता है कि आकाश यादव ने कुछ दिन पहले पिस्टल के साथ रील बनाई थी. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने यूपी पुलिस को टैग किया था. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूछताछ के लिए आकाश को थाने पर बुलाया. पूछताछ के दौरान सामने आया कि रील बनाने के लिए नकली पिस्टल का प्रयोग किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने सख्त हिदायत देकर आकाश को छोड़ दिया.

गर्लफ्रेंड के प्रोत्साहित करने पर बेचा था दातून

जौनपुर के मडियाहू थाना क्षेत्र का रहने वाला आकाश यादव प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 'दातून बॉय' के नाम से प्रसिद्ध हुआ था. बिना किसी लागत के महाकुंभ मेले के दौरान आकाश ने हजारों रुपए के दातून बेच दिए थे. आकाश ने बताया था कि ऐसा करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे प्रोत्साहित किया था. आकाश की इस कहानी को सोशल मीडिया पर यूजर्स ने हाथों हाथ लिया और उसके बाद आकाश वायरल हो गया.

लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के क्रेज के चलते आकाश शनिवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आकाश ने कुछ दिन पहले एक रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. रील में आकाश अपनी कमर से एक पिस्टल निकाल कर अपने दोस्त के सीने पर लगाता नजर आ रहा था. वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया यूजर्स ने पुलिस को टैग कर दिया. इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया.

आधे घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया

शनिवार को मडियाहू थाना प्रभारी अमित सिंह ने पूछताछ के लिए आकाश को थाने पर बुलाया. इस दौरान थाना प्रभारी अमित सिंह ने लगभग आधे घंटे तक आकाश से पूछताछ की. पूछताछ में सामने आया कि जिस पिस्टल से रील बनाई गई थी वह खिलौना है. इसके बाद थाना प्रभारी ने सख्त हिदायत देकर आकाश को छोड़ दिया.

