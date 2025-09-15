ओवरटेक करने के चक्कर में स्लीपर बस ट्रेलर से टकराई, 4 यात्रियों की मौत, जौनपुर एक्सीडेंट की कहानी

यूपी के जौनपुर में सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में अयोध्या से वाराणसी जा रही एक लग्जरी स्लीपर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए. यह घटना जौनपुर के लाइनबाजार थाना क्षेत्र में सिहीपुर क्रॉसिंग के पास हुई.

दुर्घटना तब हुई जब बस (CG 07 CT 4781) एक ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी. इस बाबत जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ओवरटेक करने के चक्कर में बस का दाहिना हिस्सा ट्रेलर से टकरा गया, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर छत्तीसगढ़ से थे. यह बस छत्तीसगढ़ से धार्मिक स्थलों की यात्रा पर निकली थी. बस में सवार यात्री अयोध्या से दर्शन कर वाराणसी जा रहे थे. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है.

मृतकों की डिटेल-

- 3 महिला

- 1 पुरुष

ड्राइवर दीपक की मौत और महिलाओं में आशा भवाल (40 वर्ष की मौत, गुलाब साहू (27) की मौत, रेखा बनिक (55) की मौत.

फिलहाल, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि हादसे के असली कारणों का पता लगाया जा सके. मृतकों/घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. अस्पताल में तांता लगा हुआ है.

